Иран вә Франса хариҹи ишләр назирләри арасында телефон данышығы баш тутуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчинин ҹари ҝүндә апардығы дипломатик мәсләһәтләшмәләр Франса хариҹи ишләр назири Жан-Ноел Барро илә телефон данышығы илә давам едиб.
Өлкәмизин хариҹи ишләр назири бу телефон данышығында Исламабад анлашма меморандумунун мүддәаларына тохунараг, Америка Бирләшмиш Штатларынын мүһарибәјә сон гојулмасы вә бүтүн ҹәбһәләрдә, о ҹүмләдән Ливанда гаршыдурмаларын дајандырылмасы үчүн тәсирли рол ојнамасы мәсулијјәтини вурғулајыб.
Франса хариҹи ишләр назири дә Парисин дипломатик просесә вә әлдә олунмуш анлашма меморандумуна там дәстәјини елан едиб вә бу фүрсәтдән сүлһүн, сабитлијин вә реҝионда давамлы тәһлүкәсизлијин ҝүҹләндирилмәси үчүн истифадә едилмәсинин ваҹиблијини вурғулајыб.
Тәрәфләр һәмчинин Һөрмүз боғазында бејнәлхалг һүгуга ујғун тәһлүкәсиз һәрәкәт вә ҝәмичилијин әһәмијјәтини вурғулајараг, бу стратежи су јолунда тәһлүкәсизлик вә сабитлијин горунмасыны бејнәлхалг сүлһ вә тиҹарәт үчүн зәрури һесаб едибләр.
Sizin rəyiniz