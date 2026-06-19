Мәсуд Пезешкијан вә Шаһбаз Шәриф арасында телефон данышығы олуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран вә Пакистан лидерләри арасында телефон данышығы олуб.
Иран Ислам Республикасынын Президенти Дк. Мәсуд Пезешкиан билдириб: Пакистанын мүһарибәнин баша чатмасына даир разылашманын әлдә олунмасы истигамәтиндә ҝөстәрдији сәјләр Иран халгынын јаддашында галаҹаг. Өз нөвбәсиндә Пакистан Ислам Республикасынын Баш Назири Шаһбаз Шәриф дә билдириб: Иран халгынын мәсул шәхсләринин вә халгынын сәбир, дөзүмлүлүк вә расионал вә планлы јанашмаја әсасланан мөвгеји тәгдирәлајигдир.
Иран Ислам Республикасынын Президенти Пакистан һөкумәтинин васитәчилик просесинин инкишаф етдирилмәсиндә вә илкин разылашманын әлдә олунмасында ҝөстәрдији сәмими сәјләр вә конструктив ролуну јүксәк гијмәтләндирди вә тәрәфләр Теһран вә Исламабад арасында сүлһүн, тәһлүкәсизлијин мөһкәмләндирилмәси вә стратежи мүнасибәтләрин инкишафы үчүн әмәкдашлығын давам етдирилмәсинин ваҹиблијини вурғуладылар.
Sizin rəyiniz