Лукашенко: Сионист режимин бејнәлхалг аләмдә чох пис мөвгеји вар / Гәзза ҹинајәтләри әсл Һолокостдур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Беларус президенти Александр Лукашенко "Әл-Әрәбијјә"јә вердији мүсаһибәдә сионист режимин даһа диггәтли олмалы олдуғуну вурғулады.
“Гәззада мүлки шәхсләрин өлдүрүлмәси сәбәбиндән бејнәлхалг аләмдә практик олараг чох пис мөвге газандылар,” – дејә Лукашенко билдирди.
О әлавә етди: Бу һадисәләр бир чох инсаны тарих үзәриндә дүшүнмәјә вә һансы Һолокостун баш вердијини анламаға сөвг етди?! Бу гәдәр инсаны, хүсусән дә гадынлары вә ушаглары өлдүрдүкләри һалда, Исраиллиләрин һәмишә данышдыглары Һолокостдан неҹә даныша биләрик?
Лукашенко давам етди: Онлар һәр шеји јер үзүндән силибләр вә инсан сүмүкләри үзәриндә курорт тикәҹәкләр. Бу, тамамилә абсурддур.
Беларус президенти вурғулады: Истәнилән мүһарибәнин сүлһ дөврүндә прогнозлашдырылмасы чәтин олан ҝөзләнилмәз нәтиҹәләри ола биләр. Сионист режимин Гәззада һәрәкәтләри әсл Һолокостдур. Дүнја Һолокостдан данышаркән сионистләрин ҝүнаһсыз инсанлары өлдүрдүјүнү унудурду.
Sizin rəyiniz