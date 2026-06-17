Имам Һүсејнин (ә) мүгәддәс һәрәминин гара бајрағы Истанбулда далғаландырылды / Фото

17 iyun 2026 - 10:27
Xəbər kodu: 1828268
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәһәррәм ајынын ҝәлиши илә Имам Һүсејнин (ә) мүгәддәс һәрәминин гара бајрағы Әһли-Бејт (ә) ашигләринин ҝениш иштиракы илә мәнәви бир мәрасимдә Истанбулдакы Зејнәбијјә Мәсҹиди вә мәдәнијјәт мәркәзинин үзәриндә галдырылды. Түркијә Ҹәфәри Алимләри Бирлијинин Али Шурасынын сәдри Һөҹҹәтүлислам Сејид Сәҹҹад Һүсејни дә чыхышында бу ҝүн Гәзза, Ливан, Иран вә Јәмәндә баш верән зүлмлә мүбаризә апармағын ваҹиблијини вурғулады.
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