Мәһәррәмин икинҹи ҝүнү - Кәрбәлаја ҝәлиш / Кәрбәла һадисәсинин бөјүк дәрси; Имам Һүсејн (ә) һеч вахт мүһарибәјә башламады
17 iyun 2026 - 09:43
Xəbər kodu: 1828245
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ашура һәрәкатынын ән ваҹиб тәлимләриндән бири Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) дүшмәнлә гаршылашаркән Илаһи әхлага вә мәнтигә риајәт етмәсидир. Кәрбәлада олдуғу илк ҝүнләрдән Ашура дөјүшү башлајана гәдәр Шәһидләр Ағасы Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) һеч вахт мүһарибәјә илк башламады вә һәтта Өмәр Сәдин нәһәнҝ ордусу гаршысында белә диалог, һидајәт вә рәһбәрлик јолуну тутду. Имам (әлејһи сәлам) өзүнү бәшәријјәтин рәһбәри һесаб едирди вә сон ана гәдәр дүшмәнләр үчүн гајыдыш вә төвбә јолуну ачыг сахламаға чалышды ки, һәр кәс үчүн дәлил там олсун вә һагг илә батил бир-бириндән ајдын шәкилдә фәргләнсин.
Sizin rəyiniz