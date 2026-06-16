Јәмәнин әл-Мәсирә ТВ каналынын Иран вә мүгавимәт охунун “бөјүк гәләбәси” илә бағлы тәһлили

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмәнин “әл-Мәсирә” телеканалы Иран вә АБШ арасында мүһарибәнин дајандырылмасы үзрә разылашма әлдә едилдији барәдә мәлуматлара истинадән билдириш јазыб.
әл-Мәсирә ТВ каналы билдириб: “Реҝионун сәмасында Иран Ислам Республикасынын вә мүгавимәт оху ҹәбһәсинин бөјүк гәләбәсинин ишығы илә парлајан јени бир сүбһ доғмагдадыр.”
АБШ–сионист тәҹавүзкарларынын башы јорулмуш вә мәҹбури шәкилдә јерә енмишдир; Иран халгынын ирадәси вә силаһлы гүввәләрин әфсанәви дөзүмлүлүјү узун инадкарлыгдан сонра дүшмәни диз чөкдүрүб вә мәғлубијјәти етираф етмәјә мәҹбур едиб.
Sizin rəyiniz