  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Јәмән

Јәмәнин әл-Мәсирә ТВ каналынын Иран вә мүгавимәт охунун “бөјүк гәләбәси” илә бағлы тәһлили

16 iyun 2026 - 18:13
Xəbər kodu: 1828080
Source: İRNA
Јәмәнин әл-Мәсирә ТВ каналынын Иран вә мүгавимәт охунун “бөјүк гәләбәси” илә бағлы тәһлили

Јәмән медиасынын Иран вә мүгавимәт охунун “бөјүк гәләбәси” илә бағлы тәһлили: “Реҝионда јени сүбһ”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмәнин “әл-Мәсирә” телеканалы Иран вә АБШ арасында мүһарибәнин дајандырылмасы үзрә разылашма әлдә едилдији барәдә мәлуматлара истинадән билдириш јазыб.

әл-Мәсирә ТВ каналы билдириб: “Реҝионун сәмасында Иран Ислам Республикасынын вә мүгавимәт оху ҹәбһәсинин бөјүк гәләбәсинин ишығы илә парлајан јени бир сүбһ доғмагдадыр.”

АБШ–сионист тәҹавүзкарларынын башы јорулмуш вә мәҹбури шәкилдә јерә енмишдир; Иран халгынын ирадәси вә силаһлы гүввәләрин әфсанәви дөзүмлүлүјү узун инадкарлыгдан сонра дүшмәни диз чөкдүрүб вә мәғлубијјәти етираф етмәјә мәҹбур едиб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha