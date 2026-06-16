  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Америҝа

Бејнәлхалг Дәниз Тәшкилатынын баш катиби: Тәхминән 500 ҝәми Һөрмүз боғазыны тәрк етмәк үчүн ҝөзләјир

16 iyun 2026 - 17:56
Xəbər kodu: 1828061
Source: İRNA
Бејнәлхалг Дәниз Тәшкилатынын баш катиби: Тәхминән 500 ҝәми Һөрмүз боғазыны тәрк етмәк үчүн ҝөзләјир

Бејнәлхалг Дәниз Тәшкилатынын баш катиби: Тәхминән 500 ҝәми Һөрмүз боғазыны тәрк етмәк үчүн ҝөзләјир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бејнәлхалг Дәниз Тәшкилатынын баш катиби бу ҝәмиләрин тәһлүкәсиз шәкилдә чыхышына иҹазә верилмәсинә чағырыш едиб.

Арсенио Домингес билдириб: Һөрмүз боғазы мүмкүн гәдәр тез дәниз миналарындан тәмизләнмәлидир. Биз бејнәлхалг тәрәфләрлә ҝәмиләрин Һөрмүз боғазындан тәхлијәси вә чыхарылмасы планлары илә бағлы әмәкдашлыг едир вә мәсләһәтләшмәләр апарырыг.

О, даһа сонра вурғулајыб: Әмин олмалыјыг ки, Һөрмүз боғазында һәрәкәт вә ҝәмичилији һеч бир тәһлүкә тәһдид етмир.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha