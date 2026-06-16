Бејнәлхалг Дәниз Тәшкилатынын баш катиби: Тәхминән 500 ҝәми Һөрмүз боғазыны тәрк етмәк үчүн ҝөзләјир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бејнәлхалг Дәниз Тәшкилатынын баш катиби бу ҝәмиләрин тәһлүкәсиз шәкилдә чыхышына иҹазә верилмәсинә чағырыш едиб.
Арсенио Домингес билдириб: Һөрмүз боғазы мүмкүн гәдәр тез дәниз миналарындан тәмизләнмәлидир. Биз бејнәлхалг тәрәфләрлә ҝәмиләрин Һөрмүз боғазындан тәхлијәси вә чыхарылмасы планлары илә бағлы әмәкдашлыг едир вә мәсләһәтләшмәләр апарырыг.
О, даһа сонра вурғулајыб: Әмин олмалыјыг ки, Һөрмүз боғазында һәрәкәт вә ҝәмичилији һеч бир тәһлүкә тәһдид етмир.
Sizin rəyiniz