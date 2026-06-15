Бәгаји: Сионистләрин хаинлији Иран вә Ливанын али марагларынын тәмининә јөнәлмиш диггәтини поза билмәди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Бәгаји 2026-ҹы ил 15 ијунда (базар ертәси) кечирилән мәтбуат конфрансында журналистләрә назирлијин әсас гәрар вә фәалијјәтләри барәдә мәлумат вериб.
Бәгаји, мүһарибәнин баша чатмасы үзрә анлашма меморандумунун јекунлашмасына тохунараг вурғулајыб:
Сон 24 саат әрзиндә мүһүм һадисәләрлә гаршылашмышыг; АБШ вә сионист режимин Ирана гаршы бүтүн ҹәбһәләрдә, о ҹүмләдән Ливанда апардығы тәҹавүзкар мүһарибәнин баша чатдырылмасы үчүн Иран вә АБШ арасында анлашма меморандумунун јекунлашмасы чох мүһүм бир инкишафдыр. Бу наилијјәт ики шәр гүввәнин бүтүн мадди имканларла тәҹһиз олунмуш һалда һәјата кечирдији тәҹавүз вә ҹинајәт гаршысында иранлыларын әфсанәви мүгавимәт вә дирәнишинин нәтиҹәсидир. Бу 110 ҝүн әрзиндә һәм һәрби, һәм дә дипломатик саһәдә вәтән мүдафиәчиләринә дајаг олан бүтүн халгымыза вә милләтин бүтүн тәбәгәләринә тәшәккүр етмәк јеринә дүшәр.
Бәгаји вурғулајыб: Һәр бир инкишаф Иранын милли марагларынын һәртәрәфли вә дәгиг гијмәтләндирилмәси әсасында гијмәтләндирилир. Онун сөзләринә ҝөрә, сионист режимин Ливана гаршы дүнән ҝүнортадан сонра һәјата кечирдији һүҹум нәтиҹәдә Иран, мүгавимәт ҹәбһәси вә Ливан үчүн максимум милли марагларын тәмининә фүрсәтә чеврилиб.
Ҝәләҹәк нәсилләр ҝөрәҹәкләр ки, Иран вә онун достлары сионист режимин бу хаинлијинин Иран вә Ливанын али марагларына јөнәлмәни позмасына имкан вермәјиб вә бу ҹинајәт мүгавимәт ҹәбһәсинин даһа да ҝүҹләнмәсинә сәбәб олуб.
Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү бу суалын ҹавабында ки, “Иран вә АБШ арасында имзаланмыш анлашма меморандумунда сионист режимин Ливан әразисиндән ҝери чәкилмәси ифадәси дә јер алырмы, јохса јалныз Ливанда мүһарибәнин дајандырылмасы нәзәрдә тутулур?” билдириб:
Бәлкә сизин үчүн мараглы олар ки, бу анлашма меморандумунда "Ливан" сөзү үч дәфә истифадә олунуб; јәни бүтүн ҹәбһәләрдә мүһарибәнин баша чатдырылмасы, о ҹүмләдән Ливанда, һәмчинин Ливанын суверенлијинә вә әрази бүтөвлүјүнә һөрмәт. Бу ифадә там шәкилдә ајдындыр ки, бу барәдә һәр һансы разылашма һансы мәгамлары әһатә етмәлидир. Ливанын әрази бүтөвлүјүнә вә милли суверенлијинә һөрмәт мәсәләси бу өһдәлијин маһијјәтинин неҹә олдуғуну там шәкилдә ҝөстәрир.”
Бәгаји исә сәнәдин имзаланма механизми вә Иранын техники һејәтинин Гәтәрә сәфәри илә бағлы суалы ҹавабландырараг дејиб:
“Сәнәдин деталлары барәдә јахын заманда мәлумат вериләҹәк. Ҹеневрә ҝөрүшүндән әввәл реҝионун бәзи өлкәләринә сәфәрин һәјата кечирилмәси ҝүндәмдәдир вә бу сәфәрләр дәгигләшән кими сизә билдирәҹәјәм. Үмумиликдә реҝион вә гоншу өлкәләрә бир сыра сәфәрләрин һәјата кечирилмәси планлашдырылыр.”
Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү, “анлашма меморандуму үзрә мүһарибәнин дајандырылмасы сәнәдинин иҹрасына даир хүсуси тәминатлар” вә онун БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасында тәсдигләнәҹәк гәтнамә илә бағлы суала ҹаваб верәрәк дејиб:
“Јаддаш сәнәди мәсәләси ајдындыр; дедијим кими, дүнән онун јекунлашдырылдығы елан едилди. Јекун сазиш, дедијим 60 ҝүнлүк мүддәт әрзиндә (бир аз аз вә ја чох ола биләр) тамамландыгдан сонра она әлавә едиләҹәк вә БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын мәҹбури иҹра характерли гәтнамәсинә бағланаҹаг.
Сиз дәрһал јәгин ки, белә бир суал верәҹәксиниз ки, биз БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын гәтнамәсинин позулмасы илә бағлы чох хошаҝәлмәз бир тәҹрүбәјә маликик; бу доғру бир мәгамдыр вә биз мүтләг кечмиш тәҹрүбәләрдән дәрс чыхараҹағыг. Разылашманын БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын гәтнамәсинә бағланмасы онун һүгуги мөһкәмлији вә бејнәлхалг һүгуги статусунун ҝүҹләндирилмәси үчүндүр.
Лакин ән мүһүм тәминат вә һәр һансы өһдәлијин иҹрасы үчүн ән еффектив тәминат бизим рычагларымыз вә ҝүҹүмүздүр; бу ҝүҹ, шүбһәсиз ки, сон үч ај әрзиндә ән јахшы шәкилдә гијмәтләндирилиб вә ҝәләҹәкдә дә гаршы тәрәфин өһдәликләрини јеринә јетирмәсини тәмин етмәк үчүн ондан максимум истифадә олунаҹаг.
Sizin rəyiniz