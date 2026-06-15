Иранын гәләбәси Имам Мүҹтәба Хаменеинин ағыллы вә дәгиг рәһбәрлији сајәсиндә әлдә олунуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Рспубликасы Президентинин биринҹи витсе-президенти Мәһәммәд Рза Ариф өлкәнин мүзакирә һејәтинин фәалијјәтини јүксәк гијмәтләндирәрәк, мүзакирә һејәтинин рәһбәри Мәһәммәд Багирр Галибаф башда олмагла бүтүн үзвләрә тәшәккүр едиб вә әлдә олунан анлашмаларын гејри-гануни санксијаларын арадан галдырылмасына вә давамлы разылашманын әлдә олунмасына ҝәтириб чыхараҹағына үмид етдијини билдириб.
Јенидәнгурма Гәрарҝаһынын иҹласында чыхыш едән Ариф Имам Мүҹтәба Хаменеи һәзәрәтләрини мүһарибәдәки гәләбә мүнасибәтилә тәбрик едәрәк дејиб: Бу Рәһбәрлик ингилабын шәһид Имамынын јолунун давамыдыр. Онун сөзләринә ҝөрә, бүтүн чәтинликләрә вә иткиләрә бахмајараг, өлкә дәгиг идарәчилик вә дүзҝүн тәдбирләрлә јөнләндирилиб.
О, әлавә едиб: Әлдә олунан меморандумун јахшы бир сазишә чевриләҹәјинә, Гәрбин утанҹвериҹи сәнәди кими гијмәтләндирдији санксија вә мүһасирәләрин арадан галдырылаҹағына үмид едир. О билдириб ки, АБШ бу санксијаларын, тәҹавүзүн вә бәшәријјәтә гаршы ҹинајәтләрин әсас тәшәббүскары олуб, Авропа өлкәләри исә Вашингтонун дәстәкләјиҹиси.
Ариф вурғулајыб: АБШ бизим 168 шаҝирдимизи шәһид етди, лакин Гәрбдә бунунла бағлы һеч бир реаксија верилмир вә инсан һүгуглары мүдафиәчиләри сусурлар. Һалбуки Гәрбдә бир ушағын башына һәр һансы һадисә ҝәлсә, бүтүн дүнјаны ајаға галдырырлар.
Биз белә бир шәраитдә данышыглар апардыг. Бәзиләринин тәсәввүрү будур ки, биз јалныз мәтни диктә етмәлијик, гаршы тәрәф исә ону јазмалыдыр. Һалбуки данышыглар һәм имканлар бахымындан гејри-бәрабәр мүһитдә, һәм дә мәдәни вә кимлик бахымындан фәргли бир шәраитдә апарылыб.
Биз һесаб едирик ки, системин вә рәһбәрлијин нәзәрдә тутдуғу стратеҝијалары һәјата кечирә билдик вә гаршыја гојдуғумуз мәгсәдләрә јахынлашдыг.
Sizin rəyiniz