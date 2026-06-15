Associated Press: Һөрмүз боғазынын јенидән ачылмасы енержи бөһранынын сүрәтлә баша чатаҹағы анламына ҝәлмир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирана гаршы мүһарибәнин баша чатдырылмасы вә Һөрмүз боғазынын ачылмасы илә бағлы разылашмаја бахмајараг, нефт вә бензинин јүксәк гијмәтләри, еләҹә дә енержи тәҹһизаты проблемләри бир ҝеҹәдә арадан галхмајаҹаг.
Енержи експертләринин фикринҹә, енержи ширкәтләринин фәалијјәтләрини јенидән глобал тәләбат әсасында бәрпа етмәси үчүн бир нечә ај вахт лазым олаҹаг.
Мүтәхәссисләр һесаб едирләр ки, хам нефтин дашынмасы вә емалы просесинин ләнҝ ҝетмәси, һәмчинин Һөрмүз боғазындан кечид тәһлүкәсизлији илә бағлы тәрәддүдләр бу су јолунун јенидән ачылмасынын тәсирләринин дәрһал һисс олунмасына мане олаҹаг.
Associated Press хатырладыр ки, нефт танкерләри үч ајдан артыгдыр ки, Фарс көрфәзиндә ҝөзләмә вәзијјәтиндәдир вә тәһлүкәсиз кечид имканындан мәһрум олублар. Бу су јолу дүнја үзрә нефт вә јанаҹаг дашымаларынын тәхминән бешдә биринин һәјата кечирилдији әсас маршрут һесаб олунур.
S&P Global Energy ширкәтиндә јанаҹаг вә нефт емалы үзрә глобал тәдгигатлар рәһбәри Даниел Еванс билдириб: “Инсанларын јенидән өзләрини тәһлүкәсиз һисс етмәси вә сығорта тәминатларынын бәрпа олунмасы вахт апараҹаг. Хүсусилә дә әмәлијјат групларынын бәзи објектләри јенидән ишә салмасы үчүн мүәјјән мүддәт тәләб олунур.”
Sizin rəyiniz