Әрагчи Түркијә, Ираг вә Мисир хариҹи ишләр назирләри илә сөһбәтиндә: АБШ анлашманын һәјата кечирилмәсинә ҹавабдеһдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи бу сәһәр, 15 ијун, базар ертәси ҝүнү Түркијә, Ираг вә Мисир хариҹи ишләр назирләри Һакан Фидан, Фуад Һүсејн вә Бәдр Әбдүл-Ати илә Исламабад анлашмасынын просеси вә мәзмуну барәдә ајры-ајры телефон данышыглары апарды вә мәсләһәтләшди.
Бу телефон данышыгларында Әрагчи, разылашманын һәјата кечирилмәсиндә Америка Бирләшмиш Штатларынын мәсулијјәтинә тохунараг, сионист режимин Ливана гаршы тәҹавүзләринин вә сабитлији позан һүҹумларынын тамамилә дајандырылмасынын ваҹиблијини вурғулады.
Өлкәмизин хариҹи ишләр назири һәмчинин Түркијә, Ираг вә Мисир өлкәләринин атәшкәсин тәмин едилмәси, ҝәрҝинлијин азалдылмасы вә бөлҝәдә сабитлик вә тәһлүкәсизлијә наил олмаг үчүн дипломатик сәјләрин дәстәкләнмәсиндәки мөвгеләрини вә ролуну јүксәк гијмәтләндириб.
Иран, Түркијә, Ираг вә Мисир хариҹи ишләр назирләри һабелә реҝионал инкишафлар үзрә сых мәсләһәтләшмәләрин вә әмәкдашлығын давам етдирилмәсини вә сүлһүн вә сабитлијин горунмасы үчүн дипломатик сәјләрин ҝүҹләндирилмәсинин ваҹиблијини вурғулајыблар.
Sizin rəyiniz