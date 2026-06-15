  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

Һиндистанын дәнизчиләринин АБШ тәрәфиндән өлдүрүлмәсинә етиразы ҹавабсыз галды

15 iyun 2026 - 19:12
Xəbər kodu: 1827622
Source: İRNA
Һиндистанын дәнизчиләринин АБШ тәрәфиндән өлдүрүлмәсинә етиразы ҹавабсыз галды

Һиндистанын дәнизчиләринин АБШ тәрәфиндән өлдүрүлмәсинә етиразы ҹавабсыз галды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ һөкумәти Һиндистанын Һөрмүз боғазы јахынлығында Америка гүввәләринин тиҹарәт ҝәмисинә һүҹуму нәтиҹәсиндә үч һиндистанлы дәнизчинин һәлак олмасы илә бағлы рәсми етиразына сојуг мүнасибәт ҝөстәриб.

Вашингтон бунунла јанашы, бу стратежи боғазда дәниз блокадасынын давам етдириләҹәјини бәјан едиб.

Бу ҝәрҝинлик АБШ илә Һиндистан арасында мүнасибәтләрин сон илләрдә Вашингтонун Асијадакы ән мүһүм стратежи тәрәфдашлыгларындан бири кими тәгдим олундуғу бир вахтда баш верир.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha