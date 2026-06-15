Һиндистанын дәнизчиләринин АБШ тәрәфиндән өлдүрүлмәсинә етиразы ҹавабсыз галды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ һөкумәти Һиндистанын Һөрмүз боғазы јахынлығында Америка гүввәләринин тиҹарәт ҝәмисинә һүҹуму нәтиҹәсиндә үч һиндистанлы дәнизчинин һәлак олмасы илә бағлы рәсми етиразына сојуг мүнасибәт ҝөстәриб.
Вашингтон бунунла јанашы, бу стратежи боғазда дәниз блокадасынын давам етдириләҹәјини бәјан едиб.
Бу ҝәрҝинлик АБШ илә Һиндистан арасында мүнасибәтләрин сон илләрдә Вашингтонун Асијадакы ән мүһүм стратежи тәрәфдашлыгларындан бири кими тәгдим олундуғу бир вахтда баш верир.
Sizin rəyiniz