Ҝенерал-лејтенант Абдуллаһы: Силаһлы Гүввәләрдә халгын өвладлары әлләри тәтикдә дүшмәнин гәлбинә атәш ачмаға һазырдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун (СЕПАҺ) “Хатәмүл-Әнбија (с)” Мәркәзи Гәрарҝаһынын команданы, ҝенерал-лејтенант Әли Абдуллаһы, Иран халгына үнванладығы месажда вурғулајыб: Гүдсүн фәтһи мүгәддәс һәдәфи вә “шәһид Имамын ганынын гисасы” һеч вахт унудулмајаҹаг; биз тәҹавүзкар дүшмәнин ән кичик сәһвини ҝөзләјирик ки, онлара унудулмаз вә гәти дәрс верәк.
Месажын мәтни ашағыдакы кимидир:
Гәһрәман Иран халгы
Сизин мүгавимәтиниз вә јенидән дирчәлишиниз бејнәлхалг просесләрдә јени бир мәрһәлә јарадараг Иран Ислам Республикасыны “тәсирли глобал ҝүҹ” кими мөһкәмләндирди. Сизин өвладларыныз, хүсусилә Ингилабын илк ҝүнләриндән јетишмиш, Имам Хомејни (р.ә) вә Имам Хаменеи (р.ә) мәктәбинин јетирмәси олан шәһид командирләр, һәрәкатын башланғыҹындан етибарән империализм вә сионизмә гаршы нифрәти ингилабын ајрылмаз һиссәси һесаб етмиш вә һесаб едирләр.
Сон бир илин һадисәләри, 12 ҝүнлүк мүһарибәдән “Рамазан мүһарибәси”нә гәдәр, ағыр иткиләрә вә шәһид командирләр, еләҹә дә ҝүнаһсыз инсанларын фаҹиәви иткисинә бахмајараг, ҹинајәткарларла “тарихи һесаблашма” үчүн ҝениш имкан јарадыб; Силаһлы Гүввәләр халгын дәстәји вә илаһи јардым илә онлара лајиг олдуглары ҹавабы вериб.
Бу ҝүн гәтијјәтлә бәјан едирик: дөјүш, мүдафиә, ракет, дәниз, пилотсуз учуш апаратлары вә һава һүҹумундан мүдафиә имканларымыз әввәлкиндән даһа ҝүҹлү шәкилдә инкишаф етдирилиб вә Али Баш Командан Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин әмрләри алтында ҝүҹләндирилиб; Силаһлы Гүввәләрдә халгын өвладлары әлләри тәтикдә дүшмәнин үрәјинә атәш ачмаға һазырдыр.
Гүдсүн фәтһи мүгәддәс һәдәфи вә шәһид Имамын ганынын гисасы һеч вахт унудулмајаҹаг; биз дүшмәнин ән кичик сәһвини ҝөзләјирик ки, онлара унудулмаз вә гәти дәрс верәк.
“Гәләбә јалныз иззәтли вә һикмәт саһиби Аллаһдандыр.”
Sizin rəyiniz