  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

Бәгаји АБШ вә Исраилин һәрби тәҹавүзүнүн илдөнүмү мүнасибәтилә: Дүшмәнин арзусу мәғлубијјәтә вә рүсвајчылыға чеврилди

15 iyun 2026 - 18:50
Xəbər kodu: 1827609
Source: İRNA
Бәгаји АБШ вә Исраилин һәрби тәҹавүзүнүн илдөнүмү мүнасибәтилә: Дүшмәнин арзусу мәғлубијјәтә вә рүсвајчылыға чеврилди

Бәгаји, 2025-ҹи илин ијун ајында сионист режими вә АБШ-нин Ирана гаршы һәрби тәҹавүзүнүн илдөнүмү мүнасибәтилә Х сосиал шәбәкәсиндә Саиб Тәбризинин шеирини дәрҹ едәрәк јазыб: Биз дүнјанын бәдәниндәки ҹана нәфәс вердик.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исмаил Бәгаји сионист режими вә АБШ-нин Ирана гаршы һәрби тәҹавүзүнүн илдөнүмү мүнасибәтилә ҝөндәрдији месажда јазыб: Гәләбәнин садәлөвһ идејасы илә онлар вәди позмағы ҝеҹә һүҹуму илә етдиләр вә мүгавимәти вә дүшмәнләри мәғлуб етмәк үчүн полад гәтијјәти тарихин үфүгләриндә мәшһур олан бир торпаға һүҹум етдиләр.

Месажда дејилир: Бу ҝүн АБШ-нин дәстәји илә сионист режиминин һәрби тәҹавүзүнүн башланғыҹынын илдөнүмүдүр; Вәтән мүдафиәчиләринин горхагҹасына террор едилмәси вә нүвә објектләринә һүҹумла мүшајиәт олунан, лакин сонда Иран халгынын сарсылмаз ирадәси, мүгавимәти вә фәдакарлығы бу ҝүн "Биз һәр шеји етдик" дејә етираф едән дүшмәнин арзусуну мәғлубијјәтә вә рүсвајчылыға чевирди ки, һакимијјәт, сабитлик вә ләјагәтин ардынҹа ҝетмәјин нүмунәви модели заманын салнамәсиндә гејд олунсун.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha