Бәгаји АБШ вә Исраилин һәрби тәҹавүзүнүн илдөнүмү мүнасибәтилә: Дүшмәнин арзусу мәғлубијјәтә вә рүсвајчылыға чеврилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исмаил Бәгаји сионист режими вә АБШ-нин Ирана гаршы һәрби тәҹавүзүнүн илдөнүмү мүнасибәтилә ҝөндәрдији месажда јазыб: Гәләбәнин садәлөвһ идејасы илә онлар вәди позмағы ҝеҹә һүҹуму илә етдиләр вә мүгавимәти вә дүшмәнләри мәғлуб етмәк үчүн полад гәтијјәти тарихин үфүгләриндә мәшһур олан бир торпаға һүҹум етдиләр.
Месажда дејилир: Бу ҝүн АБШ-нин дәстәји илә сионист режиминин һәрби тәҹавүзүнүн башланғыҹынын илдөнүмүдүр; Вәтән мүдафиәчиләринин горхагҹасына террор едилмәси вә нүвә објектләринә һүҹумла мүшајиәт олунан, лакин сонда Иран халгынын сарсылмаз ирадәси, мүгавимәти вә фәдакарлығы бу ҝүн "Биз һәр шеји етдик" дејә етираф едән дүшмәнин арзусуну мәғлубијјәтә вә рүсвајчылыға чевирди ки, һакимијјәт, сабитлик вә ләјагәтин ардынҹа ҝетмәјин нүмунәви модели заманын салнамәсиндә гејд олунсун.
Sizin rəyiniz