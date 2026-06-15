СЕПАҺ: Дипломатија вә саһә Иран милләтинин һүгугларынын тәмин едилмәсинә хидмәт едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гаинатдакы Имам Хомејни (р.ә.) мејданында кечирилән Гаинат шәһристанынын командирләри, әмирләри вә 316 шәһидинин анымы үчүн үчүнҹү ҝөрүшүндә ҝенерал Јәдуллаһ Ҹавани әлавә етди: Иран халгы шәһидләри әзиз тутан вә Имам Һүсејн (ә) мәктәбини изләјән бир халгдыр вә дүшмәнләр бу халгы әввәлдән танысајдылар, бәлкә дә јарым әсрдән аз мүддәтдә өлкәмизә үч мүһарибә тәтбиг етмәздиләр.
О, давам етди: Ислам Ингилабы Ираны Американын һөкмранлығындан чыхарды вә дүшмәнләр чох јахшы билирдиләр ки, бу торпагда Ислам системинин гурулмасы ҝүҹ тәнликләрини позаҹаг вә шәр гүввәләри девирәҹәк.
Ҝенерал Ҹавани сөзүнә давам етди: Бөлҝәдәки Америка базаларына һүҹум, Һөрмүз боғазынын ағыллы шәкилдә идарә олунмасы вә Иран халгынын мүгавимәти дүнјадакы бир чох аналитикин Ислам Республикасынын нәинки зәифләмәдијини, әксинә бу мүһарибәдән даһа ҝүҹлү шәкилдә чыхдығыны вә дүнјанын дөрдүнҹү супер ҝүҹү кими ортаја чыхдығыны етираф етмәсинә сәбәб олду.
О, Ислам Республикасынын силаһлы гүввәләринин ҝөзләри ачыг, әлләри тәтикдә олараг һәр һансы бир шәрә ҹаваб вермәјә һазыр олдуғуну билдирәрәк вурғулады: Америка, Авропа вә реҝион өлкәләри билмәлидирләр ки, бундан сонра Һөрмүз боғазы вә Фарс көрфәзи Иран һакимијјәти вә низамы илә идарә олунаҹаг вә әҹнәбиләрин вә таланчыларын мөвҹудлуғу дөврү битиб.
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун сијаси ишләр үзрә мүавини әлавә етди: Әҝәр кимсә бу гаршыдурмада тәслим олаҹагса, бу, Америкадыр, чүнки мүһарибәнин гајдасы мәғлуб тәрәфин тәслим олмасыдыр вә бу ҝүн дүнја Американын бу мүһарибәни удуздуғуну уҹа сәслә билдирир.
Sizin rəyiniz