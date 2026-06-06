АБШ Нүмајәндәләр Палатасы Трампын һәрби сәлаһијјәтләрини мәһдудлашдыран гәрары вердикдән сонра Трамп шивән гопарды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ Президенти Доналд Трамп Иранла мүһарибә илә бағлы сәлаһијјәтләрини мәһдудлашдыран Нүмајәндәләр Палатасынын сәсвермәсинин нәтиҹәсинә мүнасибәт билдирәрәк, бу сәсвермәни “мәнасыз” адландырыб вә ону кәскин тәнгид едиб.
Трамп өзүнүн “Truth Social” сосиал шәбәкәсиндә јазыб: Дүнән АБШ Нүмајәндәләр Палатасында бәзи пис республикачылар вә бүтүн демократлар, Иран Ислам Республикасы илә мүһарибәјә сон гојмаг үчүн апардығым јекун данышыгларын гызғын вахтында һәрби сәлаһијјәтләримин мәһдудлашдырылмасына сәс вердиләр. Бу вәтәнпәрвәрлијә зидд аддымы ким атыр?
О әлавә едиб: Онлар данышыгларын һансы мәрһәләдә олдуғуну билирләр. Демократлар өз мотивасијаларыны Трампа гаршы нифрәт синдромундан алырлар вә мәним нөвбәти гәләбәми ҝөрмәмәк үчүн өлкәнин уғуруна зәрәр вурмаға һазырдырлар.
АБШ Президенти билдириб: Һәмин дөрд республикачынын мәсәләси фәрглидир. Онлар садәҹә диггәт чәкмәјә чалышырлар. Өз һәрәкәтләринә ҝөрә утанмалыдырлар. Американы јенидән бөјүк едәҹәјик.
Sizin rəyiniz