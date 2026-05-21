Пезешкиан Пакистанын ДИН илә ҝөрүшдә Иран вә АБШ арасында долајы данышыгларын давам етдирилмәсинә тәкид едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Президент Пакистанын дахили ишләр назири илә ҝөрүшдә Иран вә АБШ арасында апарылан данышыгларла бағлы дипломатик мәсләһәтләшмәләрин ҝедиши вә реҝиондакы сон просесләри мүзакирә едәрәк, диалогун давам етдирилмәси, реҝионал әмәкдашлығын ҝүҹләндирилмәси вә Ислам өлкәләри арасында координасијанын ваҹиблијини вурғулајыб, һәмчинин Пакистан һөкумәтинин реҝионал сабитлик вә конструктив гаршылыглы фәалијјәтин дәстәкләнмәси истигамәтиндәки мөвгеји вә сәјләринә ҝөрә тәшәккүрүнү билдириб.
Иран Ислам Республикасынын Президенти Мәсуд Пезешкиан Пакистанын дахили ишләр назири Сејид Мөһсүн Нәгәви илә ҝөрүшдә реҝиондакы сон просесләр вә икитәрәфли мүнасибәтләрин вәзијјәтини нәзәрдән кечириб, һәмчинин Иран вә АБШ арасында долајы данышыгларын сон вәзијјәти, разылашмаларын иҹрасы вә дипломатик мәсләһәтләшмәләрин ҝедиши илә бағлы фикир мүбадиләси апарыб.
Ҝөрүшдә тәрәфләр сијаси мәсләһәтләшмәләрин давам етдирилмәсинин вә реҝионал әмәкдашлығын ҝүҹләндирилмәсинин ваҹиблијини вурғулајараг, данышыглар просесинә аид сон һадисәләри, дипломатик тәшәббүсләри вә реҝионда сабитлик вә тәһлүкәсизлијә јардым јолларыны мүзакирә едибләр.
