Пакистанын Дахили Ишләр назири бир һәфтәдән аз мүддәтдә икинҹи дәфә Теһрана сәфәр едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исламабаддакы мәлуматлы дипломатик мәнбәләр ИРНА-ја билдирибләр ки, Пакистанын дахили ишләр назири сенатор Сејид Мөһсин Рза Нәгәви Иран Ислам Республикасынын рәсмиләри илә ҝөрүшмәк үчүн Теһрана ҝедиб.
Чәршәнбә ҝүнү ИРНА мүхбиринин вердији мәлумата ҝөрә, мәлуматлы мәнбә бу ҝүн сенатор Нәгәвинин бир һәфтәдән аз мүддәтдә икинҹи дәфә Ирана сәфәр етдијини билдириб.
О, сон ҝүнләрдә Теһранда президент, хариҹи ишләр назири, Ислам Шурасы Мәҹлисинин сәдри вә дахили ишләр назири илә ҝөрүшүб.
Бу арада, өлкәнин ҝүҹлү һәрби гурумуна јахын олан мәшһур пакистанлы журналист Әнсар Аббаси Х сосиал шәбәкәсиндәки месажында Пакистан васитәсилә Иран-АБШ данышыгларынын критик мәрһәләдә олдуғуну иддиа едиб.
