Галибаф америкалыларын данышыгларла бағлы сахта хәбәрләрин дәрҹ етмәсини ифша етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Ислам Шурасы Мәҹлисинин сәдри Мәһәммәд Багир Галибаф америкалыларын данышыгларла бағлы сахта хәбәрләр дәрҹ етмәсинә мүнасибәт билдириб.
О мүнасибәт билдирәркән ҝөндәрдији месажда "Јолдашлар мәнә етибар един" әмәлијјатынын уғурсуз олдуғуну вә инди Ахиос тәрәфиндән сахта хәбәрләрин дәрҹ олунмасы кими ади тенденсијаја гајытдыгларыны јазыб.
Ахиос тәрәфиндән данышыгларла бағлы јајымланан сахта хәбәрләрә ҹаваб олараг Ислам Шурасы Мәҹлисинин сәдри бу хәбәри америкалыларын Һөрмүз боғазындакы һәрби әмәлијјатда ағыр мәғлубијјәтдән сонра психоложи әмәлијјатларынын бир һиссәси һесаб едиб.
Ағ Евдән сахта хәбәрләрин дәрҹ олунмасынын әсас мәнбәји олан Ахиос медиасы, инҝилис дилиндә јалан вә ја сахта мәнасыны верән Фаух сөзүндән илһамланараг Галибаф тәрәфиндән Фахиос ләгәбини алыб.
