СЕПАҺ Хәбәрдарлыг Етди: Тәһдидләр арадан галхдыгдан сонра Һөрмүз боғазындан кечид јени проседурларла тәмин олунаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА:СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләринин команданлығы билдириб ки, тәҹавүзкарларын тәһдидләринә сон гојулдугдан сонра вә јени проседурлар чәрчивәсиндә боғаздан тәһлүкәсиз вә давамлы кечид имканы тәмин едиләҹәк.
Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун (СЕПАҺ) Һәрби Дәниз Гүввәләринин команданлығы чәршәнбә ҝүнү — 6 мај 2026-ҹы ил тарихиндә “Х” сосиал шәбәкәсиндә јајдығы ачыгламада јазыб: “Фарс көрфәзи вә Оман дәнизиндә јерләшән ҝәми капитанлары вә ҝәми саһибләринә Һөрмүз боғазындан Иран гајдаларына ујғун шәкилдә ҝедиш-ҝәлиш вә реҝионун дәниз тәһлүкәсизлијиндә ҝәмиләрин мүсбәт иштиракына ҝөрә тәшәккүр едирик.”
Ачыгламада вурғуланыб: “Тәҹавүзкарларын тәһдидләринә сон гојулдугдан сонра вә јени проседурларын чәрчивәсиндә боғаздан тәһлүкәсиз вә давамлы кечид имканы тәмин олунаҹаг.”
