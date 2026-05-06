Галибаф: Һөҹҹәтүл-ислам Хәтибин наилијјәтләри мејдан гүввәләри үчүн әһәмијјәтли нәтиҹәләр вериб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Шурасы Мәҹлисинин сәдри шәһид кәшфијјат назиринин гырхы мүнасибәтилә јајдығы месажда вурғулајыб: Һөҹҹәтүл-ислам вәл-мүслимин Сејид Исмајыл Хәтибин әлдә етдији наилијјәтләр мејдан гүввәләри үчүн диггәтәлајиг нәтиҹәләрә сәбәб олуб.
Мәһәммәд Багир Галибаф бу ҝүн, чәршәнбә ахшамы (5 мај) сон мүһарибәдә шәһид олмуш өлкәнин кәшфијјат назири Һөҹҹәтүл-ислам вәл-мүслимин Сејид Исмајыл Хәтибин шәһадәтинин гырхынҹы ҝүнү мүнасибәтилә јајдығы месажда јазыб: Иран Ислам Республикасынын мүҹаһид вә фәдакар кәшфијјат назиринин шәһадәтиндән 40 ҝүн өтүр, лакин бу шәһидин тәсирләри һәлә дә мејданда ајдын шәкилдә мүшаһидә олунур вә өлкәмиз һәмин бөјүк шәхсијјәтин ҝеҹә-ҝүндүз фәалијјәтиндән бәһрәләнмәкдәдир.
О вурғулајыб: Шәһид Һөҹҹәтүл-ислам вәл-мүслимин Сејид Исмајыл Хәтиб бу торпағын тәһлүкәсизлији уғрунда ҝеҹә-ҝүндүз чалышан, башыуҹа бир мүҹаһид иди вә шәһадәтин ширин шәрбәтини ичмәклә Иран халгынын тәһлүкәсизлијинин горунмасы јолундакы миссијасыны баша чатдырды. О, аиләси илә бирликдә гурбанлыг мејданына ҝәлди вә бу намәрд террор акты дүшмәнин чиркин симасыны даһа да ашкара чыхарды.
Ислам Шурасы Мәҹлисинин сәдри месажынын сонунда гејд едиб: Бу бөјүк шәһид өзүндән парлаг изләр вә хидмәтләр гојуб, ҹәсарәтлә сәһнәдә иштирак едиб вә бу ҝүн кәшфијјат аиләсинин “Сејјидүш-шүһәдасы”нын наилијјәтләринин бир һиссәси мејдан гүввәләри үчүн әһәмијјәтли нәтиҹәләр вериб. Өз нөвбәмдә бу ихтисаслы, фәдакар вә ҹәсур шәһидин хатирәсини еһтирамла јад едир, Уҹа Аллаһдан онун аиләсинә сәбир, садиг вә мәсулијјәтли һәмкарларына исә хидмәтләринин давамыны диләјирәм.
