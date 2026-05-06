Әл-Ҹәзирә: Иранлылар мүһарибә вә игтисади проблемләрә бахмајараг вәһдәтә тәкид едирләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гәтәрин Әл-Ҹәзирә телевизија каналы АБШ вә Исраилин Ирана һүҹумуна вә бәзи инфраструктур вә јашајыш биналарынын дағыдылмасы вә нәтиҹәдә халга тәзјиг кими јаранан проблемләрә тохунараг елан етди: "Бу чәтин шәраитдә иранлылар дүшмәнә гаршы бирлијә вә вәтәни мүдафиә етмәјә еһтијаҹ олдуғуну вурғулајырлар."
Әл-Ҹәзирә мүхбири АБШ вә Исраилин Ирана 28 феврал 2026-ҹы илдә башлајан һүҹумундан сонра халгын, хүсусән дә Теһран халгынын вәзијјәти илә бағлы репортажда деди: "Бу мүһарибә бәзи малларын гијмәтләринин артмасына сәбәб олду вә нәтиҹәдә халгын алыҹылыг габилијјәтини азалдыб вә онлары тәзјиг алтында гојду. Лакин игтисади вәзијјәтдән наразылыгларына бахмајараг, бир чох инсан һәр кәсин дүшмәнә гаршы бирләшмәли вә өлкәни мүдафиә етмәк үчүн ајаға галхмалы олдуғуну вурғулајыр."
Теһранын бәзи күчәләриндә олан вә мүһарибәнин јаратдығы мөвҹуд вәзијјәт вә онун проблемләри барәдә инсанларла мүсаһибә апаран каналын мүхбири деди: Бәзи әрзаг сатыҹылары мөвҹуд вәзијјәт барәдә билдирибләр ки, мүһарибә заманы Теһранда бир сыра инсанлар евләрини тәрк едибләр, нәтиҹәдә пајтахтда әсас малларын сатышы азалыб вә атәшкәс елан едилдикдән вә инсанлар евләринә гајытдыгдан сонра гијмәтләрин артмасы сәбәбиндән инсанлар алыш-веришләрини азалдыблар.
Sizin rəyiniz