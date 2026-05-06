Бригада Ҝенералы Әлирза Шејх: Иран бир сивилизасијадыр вә сивилизасија бомба илә партладыла билмәз

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Ордусунун иҹрачы мүавини билдириб: Иран тарих боју һадисәләр вә мүһарибәләрлә үзләшиб, лакин һәр заман ајагда галыб, галиб олуб вә олаҹаг. Чүнки Иран бир сивилизасијадыр вә сивилизасија һеч вахт бомба илә партладылмаз.
Иран Ислам Республикасы Ордусунун иҹрачы мүавини, бригада ҝенералы Әлирза Шејх мәрһум Силаһлы Гүввәләрин Баш Гәрарҝаһ рәиси шәһид ҝенерал-лејтенант Сејид Әбдүлрәһим Мусәвинин хүсусијјәтләри барәдә данышаркән дејиб: “Бу әзизләрин шәһадәти хәбәри јајыландан сонра һамы нараһат иди ки, нә олаҹаг. Амма ҝенерал-лејтенант Мусәви бүтүн мәсәләләри әввәлҹәдән планлашдырмышды. Мәсәлән, ордунун һансы нөгтәјә, СЕПАҺ-ын исә һансы нөгтәјә һүҹум едәҹәјини мүәјјән етмишди. Һәдәфләр сәбәтинин мүәјјәнләшдирилмәси мәрһум Мусәви тәрәфиндән һәјата кечирилмиш вә бүтүн гүввәләрә тәгдим олунмушду. Бүтүн бу аддымлар ҝөстәрир ки, бөјүк шәһадәт фејзиндән башга һеч нә онун шәхсијјәтинин мүхтәлиф тәрәфләрини бу шәкилдә үзә чыхара билмәзди.”
Ордунун иҹрачы мүавини Иран халгынын дүшмәнләринә мүраҹиәтлә вурғулајыб: “Һәрби саһәдә рәҹәз охумаг мәнтигә әсасланыр вә һәмин мәнтиг дә ҝүҹдән гајнагланыр. Дүшмәнләр Иран халгынын вә силаһлы гүввәләримизин арха дајағына бахсынлар, сонра Иран һаггында данышсынлар. Бизим сивилизасијамыза, тарихимизә вә ҹоғрафијамыза бахын, сонра Иран барәдә фикир билдирин. Иранын мәһв едиләҹәји илә бағлы шиширдилмиш вә әсассыз бәјанатлар Иран халгы барәдә стратежи сәһвдир. Бу халгын дүшмәнләри онун тарихини вә сивилизасијасыны танымырлар. Иран тарих боју һадисәләр вә мүһарибәләрлә үзләшиб, лакин һәмишә ајагда галыб, галиб олуб вә олаҹаг. Чүнки Иран бир сивилизасијадыр вә сивилизасија һеч вахт бомба илә партладыла билмәз.”
