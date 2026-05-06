Пезешкиан: Иран Ислам Республикасы Ираг һөкумәтини вә халгыны гоншусундан даһа чох гардашы һесаб едир

Чәршәнбә ахшамы, 5 мај тарихиндә Ирагын баш назири Әли Фалеһ әл-Зејди илә телефон данышығында ону тәјинаты мүнасибәтилә тәбрик едәрәк, Мәсуд Пезешкиан она јени вәзифәсиндә уғурлар арзулады вә деди: Иран Ислам Республикасы Ираг һөкумәтини вә халгыны гоншусундан даһа чох гардашы һесаб едир вә ики өлкә арасында координасијаны инкишаф етдирмәк, әмәкдашлығы ҝүҹләндирмәк вә һәртәрәфли әлагәләри ҝенишләндирмәк үчүн истәнилән аддымы дәстәкләјир.
Президент һәмчинин үмид етдијини билдириб ки, јени Ираг һөкумәти өз баҹарыгларындан, биликләриндән вә тәдбирләриндән истифадә едәрәк игтисади чәтинликләрин өһдәсиндән ҝәләҹәк вә өлкәнин даһа да чичәкләнмәсинә, сабитлијинә вә рифаһына јол ачаҹаг.
Доктор Пезешкиан Ирагын јени Баш назиринин реҝионун проблемләринин һәлли истигамәтиндәки нараһатчылығыны вә сәјләрини јүксәк гијмәтләндирәрәк билдириб: Бу ҝүн реҝиондакы әсас мәсәләләрдән бири АБШ-нин Иран Ислам Республикасына вә реҝиондакы диҝәр өлкәләрә гаршы мүһарибә гызышдырмаларына вә тәзјигләринә сон гојмаг сәјләридир.
