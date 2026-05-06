Әрагчи Чинин хариҹи ишләр назиринә: Иран дипломатија саһәсиндә ҹидди вә принсипиалдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дипломатик нүмајәндә һејәтинин рәһбәри гисминдә Пекинә сәфәр едән Иранын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи бу ҝүн — 6 мај тарихиндә Чин Коммунист Партијасынын Хариҹи Әлагәләр Комиссијасынын катиби вә Чинин хариҹи ишләр назири Ванг Ји илә ҝөрүшүб.
Ҝөрүшдә икитәрәфли мүнасибәтләрин мүхтәлиф аспектләри вә ики өлкә арасында мүхтәлиф саһәләрдә, о ҹүмләдән игтисади-тиҹари әмәкдашлыг, һәмчинин тәрәфләр арасында имзаланмыш сазишләрин иҹра просеси мүзакирә олунуб.
Өлкәмизин хариҹи ишләр назири Иран вә Чин кими ики бөјүк сивилизасија арасындакы гәдим әлагәләрә ишарә едәрәк, Чини Иранын јахын досту вә стратежи тәрәфдашы кими характеризә едиб. О, Иран Ислам Республикасы һөкумәтинин гаршылыглы һөрмәт вә етимада әсасланан Иран-Чин һәртәрәфли стратежи тәрәфдашлығы чәрчивәсиндә ики өлкә арасында стратежи вә достлуг мүнасибәтләринин һәртәрәфли инкишаф етдирилмәси истигамәтиндә ҹидди вә гәти ирадәјә малик олдуғуну вурғулајараг билдириб: “Инанырыг ки, јени шәраитдә ики өлкә арасында әмәкдашлыг вә стратежи тәрәфдашлыг әввәлкиндән даһа ҝүҹлү шәкилдә давам едәҹәк.”
Дипломатик апаратын рәһбәри АБШ вә сионист режимин Иран халгына гаршы төрәтдији ҹинајәтләри вә 40 ҝүнлүк мәҹбури мүһарибә заманы һуманитар һүгугун кобуд шәкилдә позулмасыны изаһ едәрәк, АБШ вә Исраил тәрәфиндән БМТ Низамнамәсинин әсас принсипләринин позулмасыны писләмәкдә Чинин принсипиал мөвгејинә, һәмчинин АБШ-нин БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасындан суи-истифадәсинә гаршы мәсулијјәтли јанашмасына ҝөрә бу өлкәјә тәшәккүр едиб.
Сејид Аббас Әрагчи һәмчинин чинли һәмкарыны АБШ-сионист режиминин Иран Ислам Республикасына гаршы апардығы мәҹбури мүһарибәнин дајандырылмасы истигамәтиндә давам едән дипломатик просесләр, сәјләр вә тәшәббүсләр, о ҹүмләдән Пакистанын васитәчилији илә Иран-АБШ данышыгларынын ҝедиши барәдә мәлуматландырараг вурғулајыб: “Иран өзүнү мүдафиә саһәсиндә неҹә гүдрәтлә чыхыш етдисә вә һәр ҹүр тәхрибатла мүбаризә үчүн там һазырлыг вәзијјәтиндәдирсә, дипломатија саһәсиндә дә ҹидди вә принсипиалдыр.”
Sizin rəyiniz