Фоторепортаж \ "Бену Ләмзан” дәрәси; Һөрмүзган гајалыгларынын гәлбиндә парлајан инҹи

"Бену Ләмзан” дәрәси; Һөрмүзган гајалыгларынын гәлбиндә парлајан инҹи
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иранын ҹәнубундакы мөһкәм дағ силсиләләри арасында Һөрмүзган вилајәти ҝизли бир ҝөвһәри өз гојнунда сахлајыр; “Бену Ләмзан” дәрәси — нәһәнҝ даш диварлары вә зүлал су јолу илә һәр бир тәбиәтсевәрин ҝөзүнү өзүнә дикән тәбии вә һејрәтамиз бир феномен.
“Бену Ләмзан” дәрәси Бәндәр Ленҝә рајонунда, Ләмзан шәһәри јахынлығында јерләшир. Бу дәрә ҹәнуб тәбиәтинин тохунулмамыш ҝөзәлликләринин рәмзи сајылыр вә Ләмзан шәһәриндән тәхминән 5 километр, Бәстәкдән исә 90 километр шәргдә, Һөрмүзганын ҹәнуб дағларынын гојнунда јерләшиб.
Бу су дәрәси өз ахары бојунҹа јаратдығы тәбии вә шәффаф су һөвзәләри илә хәјалабәнзәр мәнзәрә јарадыр; елә бир мәкан ки, бурада дағларын сүкуту сујун пычылтысы вә сәрин меһ илә говушур, тәбии ашынмалар исә гајалар үзәриндә тәбиәт сәнәтинин изләрини һәкк едир.
Дәрә бојунҹа мүхтәлиф дәринликләрә малик 12 су һөвзәсинин олмасы бу мәканы су идманлары вә һәвәскарлар үчүн идеал истигамәтә чевириб.
“Бену Ләмзан” дәрәсинин әсас јоллардан вә издиһамдан узаг олмасы она тәбии сима бәхш едиб. Бу хүсусијјәт һәмин дәрәнин тәбиәт туристләри вә фотографлар үчүн ҹәннәтә чеврилмәсинә сәбәб олуб.
