Трамп јенә ҝиҹләди, Ирана гаршы нөвбәти тәһдидләрини тәкрарлады

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Доналд Трамп “Трутһ Соҹиал” сосиал шәбәкәсиндә пајлашдығы месажда јазыб: “Әҝәр Иран әввәлләр разылашдырылмыш мәсәләләрлә разылашса — бу исә јәгин ки, бөјүк бир фәрзијјәдир — о заман әфсанәви "епик гәзәб" баша чатаҹаг”.
Трамп өтән ҝеҹә дә АБШ-нин ҝәмиләрин мүшајиәти илә бағлы гондарма планындан ҝери чәкилмәсинин сәбәбини диҝәр өлкәләрин мүраҹиәтләри вә данышыгларда әлдә олунан ирәлиләјишлә әлагәләндирмишди.
Бунунла белә, о, Ирана гаршы тәһдидләрини јенидән тәкрарлајыб. Охуҹулар вә изләјиҹиләр исә бу тәһдидләрин әсассыз олдуғуна артыг әмин олублар.
