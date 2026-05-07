  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

Макрон вә Пезешкијанын реҝиондакы һадисәләрлә бағлы телефон данышығы

7 may 2026 - 20:44
Xəbər kodu: 1811216
Source: İRNA
Макрон вә Пезешкијанын реҝиондакы һадисәләрлә бағлы телефон данышығы

Макрон вә Пезешкијанын реҝиондакы һадисәләрлә бағлы телефон данышығы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Президенти Мәсуд Пезешкиан вә Франса Президенти Еммануел Макрон телефон данышығы заманы реҝиондакы сон һадисәләр әтрафында фикир мүбадиләси апарыблар.

Өлкә Президентимиз бу данышыгда Иран Ислам Республикасынын АБШ-јә гаршы етимадсызлығына ишарә едәрәк вурғулајыб ки, бу етимадсызлыг Америка тәрәфинин дүшмәнчилик характерли аддымларындан гајнагланыр. Белә ки, сон һадисәләрдә АБШ данышыглар заманы ики дәфә өлкәмизә һүҹум едиб ки, бу да фактики олараг архадан хәнҹәр вурмаг кими гијмәтләндирилир.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha