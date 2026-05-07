Макрон вә Пезешкијанын реҝиондакы һадисәләрлә бағлы телефон данышығы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Президенти Мәсуд Пезешкиан вә Франса Президенти Еммануел Макрон телефон данышығы заманы реҝиондакы сон һадисәләр әтрафында фикир мүбадиләси апарыблар.
Өлкә Президентимиз бу данышыгда Иран Ислам Республикасынын АБШ-јә гаршы етимадсызлығына ишарә едәрәк вурғулајыб ки, бу етимадсызлыг Америка тәрәфинин дүшмәнчилик характерли аддымларындан гајнагланыр. Белә ки, сон һадисәләрдә АБШ данышыглар заманы ики дәфә өлкәмизә һүҹум едиб ки, бу да фактики олараг архадан хәнҹәр вурмаг кими гијмәтләндирилир.
