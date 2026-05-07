Зәрабадын инҹиси Дәрәк кәнди; Мәкран саһилләриндә сәһра вә дәнизин сеһрли говушдуғу мәкан \ Фоторепортаж

Зәрабадын инҹиси Дәрәк кәнди; Мәкран саһилләриндә сәһра вә дәнизин сеһрли говушдуғу мәкан
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иранын Фарс Көрфәзиндә јерләшән Мәкран саһилләри бојунҹа гәрар тапмыш “Дәрәк” кәнди дөрд фәргли саһил нөвүнә, сәһра гумларынын океанла надир говушмасына вә дәнизин јахынлығында ширин су мәнбәјинә малик олмасы илә Иранын вә дүнјанын ән ҝөзәл туризм истигамәтләриндән биринә чеврилиб.
Систан вә Бәлуҹистанын ҹәнубунда, Зәрабад рајонунда јерләшән Дәрәк кәнди Иранын, һәтта дүнјанын ән ҝөзәл (тәбии), ән тәмиз вә ән ҝөрмәли саһилләриндән биринә саһибдир. Кәнд гејд олунан дөрд саһил нүмунәси илә јанашы, узунлуғу 6 километр, саһәси 52 һектар олан Галәк гәдим көрфәзи вә Һәра мешәләринә дә маликдир.
Бу кәндин ҝөзәлликләрини сејр етмәк һәр бир туристи валеһ едир. Чүнки дағ, мешә вә хурма бағларынын јанында јерләшән дашсыз гумлу саһилләр бөлҝәјә хүсуси ҹазибә гатыб. Бу кәнддә чеш ағаҹлары, кәрт — мәбәд әнҹири, ағ гум тәпәләри, јашыл хурма ағаҹлары вә мави дәниз сулары бир арада јерләшир.
Хурма бағлары, дәниз сәтһи, гум тәпәләри вә мешә арасында ҝүнәшин гырмызыја чалан батымы олдугҹа ҝөзәл вә бахымлыдыр. Ҝүнәшин бир нечә дәгигәлик јердәјишмәси илә ҝүнбатымынын мүхтәлиф рәнҝләрини мүшаһидә етмәк мүмкүндүр.
