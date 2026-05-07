Президент Пезешкианын Ингилаб Рәһбәри илә ики саатлыг ҝөрүш барәдә дедикләри

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Президент әснаф вә базар нүмајәндәләри илә әввәлҹәдән планлашдырылмамыш ҝөрүшдә Ингилаб Рәһбәри Сејид Мүҹтәба Хаменеи илә ҝөрүшүндән данышыб.
Президент чыхышында Ислам Ингилабынын али рәһбәри Һәзрәт Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеи илә сон ҝөрүшүнә тохунараг, бу ҝөрүшдә һөкм сүрән аб-һаваны, онун шәхсијјәт, әхлаг вә идарәчилик хүсусијјәтләрини изаһ едиб.
Пезешкиан билдириб ки, ҝөрүш сәмими шәраитдә кечирилиб вә данышыглар тәхминән ики саат јарым давам едиб. О дејиб: “Бу ҝөрүшдә мәним үчүн һәр шејдән даһа чох диггәт чәкән мәсәлә Ислам Ингилабынын али Рәһбәринин давраныш тәрзи, бахышы, тәвазөкар вә дәрин сәмими јанашмасы иди; бу јанашма диалог мүһитини етимад, арамлыг, һәмрәјлик вә васитәсиз сөһбәтә әсасланан бир мүһитә чевирмишди.”
Президент өлкәнин идарәчилик сәвијјәләриндә бирлик, етимад вә һәмрәјлијин ҝүҹләндирилмәсинин зәрурилијинә тохунараг дејиб: “Өлкәнин ән али мәгамы мәсул шәхсләр вә инсанларла белә әхлаги давраныш, тәвазө вә халг руһијјәси илә үз-үзә ҝәлдикдә, бу рәфтар тәбии шәкилдә өлкәнин идарәчилик вә инзибати системи үчүн дә нүмунәјә чеврилә биләр; мәсулијјәтлилик, халга јахын олмаг, мәсәләләри вә проблемләри һәгигәтән динләмәјә әсасланан бир нүмунә. Шәһид вә бөјүк Ингилаб Рәһбәри дә өз һәјат тәрзи вә әмәлиндә буна бағлы иди.”
Пезешкиан һәмчинин Ислам системиндә мәсулијјәт анлајышына даир бахышыны изаһ едәрәк вурғулајыб: “Мәсулијјәт вә иҹра вәзифәси имтијаз вә үстүнлүк дејил, әксинә, даһа ағыр өһдәлик, ҹавабдеһлик вә халга хидмәт јүкүдүр. Һеч бир мәсул шәхс өз мөвгејини халгдан узаглашмаг вә ја өзү илә ҹәмијјәт арасында фәрг јаратмаг үчүн васитәјә чевирмәмәлидир.”
О әлавә едиб: “Али Рәһбәр дә бу ҝөрүшдә мәһз белә бир руһијјә илә сөһбәт едирди; садәлик, тәвазө, сәмимијјәт вә гаршылыглы һөрмәтә әсасланан бир руһијјә. Бу да диалог мүһитинин тамамилә васитәсиз, ачыг вә јахынлыг вә етимад һисси илә мүшајиәт олунмасына сәбәб олурду.”
