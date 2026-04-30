  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

ИИР-ын БМТ-ки Сәфири: Иранын АБШ-нин һәјасыз һәрәкәтләри вә пиратчылығы илә мүбаризә апармаг һүгугу вар

30 aprel 2026 - 16:40
Xəbər kodu: 1808219
Source: İRNA
ИИР-ын БМТ-ки Сәфири: Иранын АБШ-нин һәјасыз һәрәкәтләри вә пиратчылығы илә мүбаризә апармаг һүгугу вар

Иран Ислам Республикасынын БМТ-дәки рәсми Сәфири ҹәнаб Әмир Сәид Ирәвани билдириб: Бејнәлхалг Һүгуглара әсасән Иранын АБШ-нин һәјасыз һәрәкәтләри вә пиратчылығы илә мүбаризә апармаг һүгугу вар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иранын БМТ-дәки сәфири вә даими нүмајәндәси БМТ Баш катибинә вә Тәһлүкәсизлик Шурасына үнванладығы мәктубда билдириб: Бејнәлхалг һүгуга әсасән, Иран Ислам Республикасынын АБШ-нин һәјасыз һәрәкәтләри вә пиратчылығы илә мүбаризә апармаг һүгугу вар.

ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Әмир Сәид Ирәвани чәршәнбә ахшамы јерли вахтла БМТ Баш катиби Антонио Гутеррешә үнванладығы мәктубда әлавә едиб: Иран Ислам Республикасы бу тәҹавүзкарлыг вә дөвләт тәрәфиндән дәстәкләнән пиратчылығы ән сәрт шәкилдә писләјир вә гәтијјәтлә рәдд едир.

О билдириб: АБШ бу ганунсуз һәрәкәтләрин бүтүн нәтиҹәләринә, о ҹүмләдән бејнәлхалг навигасијаја, дәниз тәһлүкәсизлијинә, реҝионал вә бејнәлхалг сүлһ вә тәһлүкәсизлијә ҹидди тәсирләринә ҝөрә там вә данылмаз бејнәлхалг мәсулијјәт дашыјыр.

Ирәвани вурғулајыб: Бејнәлхалг һүгуга әсасән, Иран Ислам Республикасынын бу һәјасыз һәрәкәтләрә гаршы мүбаризә апармаг һүгугу вар.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha