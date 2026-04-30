Бејнәлхалг Гызыл Хач Комитәсинин президенти Астара сәрһәдиндән Ирана дахил олуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бејнәлхалг Гызыл Хач Комитәсинин президенти үчүнҹү тәтбиг едилмиш мүһарибәдән сонра Иран рәсмиләри илә ҝөрүш мәгсәдилә Астара гуру сәрһәдиндән өлкәјә дахил олуб.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Мирјана Сполјарич Еггер чәршәнбә ахшамы нүмајәндә һејәти илә бирҝә Астара рајонунун мәсул шәхсләри тәрәфиндән рәсми шәкилдә гаршыланараг Ирана дахил олуб.
Бејнәлхалг Гызыл Хач Комитәсинин президенти бу сәфәр чәрчивәсиндә гурумун ролуну вә бејнәлхалг һуманитар һүгугун принсип вә гајдалары чәрчивәсиндә мүәјјән едилмиш миссијасыны хатырлатмаг мәгсәди дашыјыр вә бу истигамәтдә Иранла, о ҹүмләдән Иран Гызыл Ајпара Ҹәмијјәти васитәсилә әмәкдашлығын ҝүҹләндирилмәсинә һазыр олдугларыны вурғулајыр.
О, һәмчинин бүтүн өлкәләрин бејнәлхалг һуманитар һүгуг нормаларына риајәт сәвијјәсинин артырылмасы үчүн сәјләрин ҝүҹләндирилмәсинин ваҹиблијини гејд едиб.
