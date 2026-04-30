С. Аббас Әрагчинин Русијаја сәфәриндән сонра месажы: Москва илә гаршылыглы әлагәләримиз ән јүксәк сәвијјәдә давам едир

30 aprel 2026 - 16:18
Xəbər kodu: 1808209
Source: İRNA
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Ртеспубликасынын Хариҹи Ишләр Назири ҹәнаб Сејјид Аббас Әрагчи Сант Петербурга етдији ишҝүзар сәфәриндән сонра өзүнүн "Х" сосиал шәбәкәсиндәки һесабында белә јазыб:

“Реҝион бөјүк вә һәлледиҹи дәјишикликләр мәрһәләсиндән кечдији бир вахтда, хошбәхтликдән бизим Русија илә гаршылыглы әлагәләримиз ән јүксәк сәвијјәдә давам едир.”

Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири әлавә едиб: “Сон һадисәләр стратежи тәрәфдашлығымызын дәринлијини вә мөһкәмлијини ачыг шәкилдә ҝөстәрди. Мүнасибәтләримиз ҝенишләндикҹә мөвҹуд һәмрәјлијә ҝөрә миннәтдарыг вә Русијанын дипломатија јолуна вердији дәстәји алгышлајырыг.”

