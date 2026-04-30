АБШ-ын чохмиллијјәтли банкы “Goldman Sachs” нефтин гијмәти илә бағлы прогнозуну артырды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Goldman Sachs”, АБШ-нин чохмилләтли банкы, һазырда прогнозлашдырыр ки, Шимал дәнизи Брент маркалы хам нефтин һәр барели ҹари илин сон рүбүндә тәхминән 90 доллар сәвијјәсиндә тиҹарәт олунаҹаг.
Хатырладаг ки, “Goldman Sachs” бундан әввәл бу рәгәм тәхминән 80 доллар гијмәтләндирилирди.
АБШ-нин чохмилләтли банкы, һесабатында билдириб ки, Фарс көрфәзиндә ҝүндәлик 14,5 милјон барел нефт һасилаты итирилиб вә бу мәсәлә глобал нефт еһтијатларынын ҝүндәлик 11–12 милјон барел һәҹминдә, ҝөрүнмәмиш сәвијјәдә азалмасына сәбәб олуб.
Sizin rəyiniz