Лавров: Путин вә Әрагчи арасында данышыглар конструктив олуб

Русијанын хариҹи ишләр назири, иранлы һәмкарынын бу өлкәнин президенти илә Санкт-Петербургда апардығы данышыглары конструктив гијмәтләндирди.
Русијанын хариҹи ишләр назири Серҝеј Лавров Иранын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи илә Владимир Путин арасында Санкт-Петербургда кечирилән ҝөрүш барәдә дејиб: Русија президенти илә Иранын хариҹи ишләр назири арасында Санкт-Петербургда апарылан данышыглар фајдалы вә конструктив олуб.
Иранын хариҹи ишләр назири базар ертәси сүбһ саатларында Русија президенти илә ҝөрүш вә данышыглар апармаг мәгсәдилә Санкт-Петербурга дахил олуб.
