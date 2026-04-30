Лавров: Путин вә Әрагчи арасында данышыглар конструктив олуб

30 aprel 2026 - 15:51
Xəbər kodu: 1808201
Source: İRNA
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русијанын хариҹи ишләр назири, иранлы һәмкарынын бу өлкәнин президенти илә Санкт-Петербургда апардығы данышыглары конструктив гијмәтләндирди.

Русијанын хариҹи ишләр назири Серҝеј Лавров Иранын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи илә Владимир Путин арасында Санкт-Петербургда кечирилән ҝөрүш барәдә дејиб: Русија президенти илә Иранын хариҹи ишләр назири арасында Санкт-Петербургда апарылан данышыглар фајдалы вә конструктив олуб.

Иранын хариҹи ишләр назири базар ертәси сүбһ саатларында Русија президенти илә ҝөрүш вә данышыглар апармаг мәгсәдилә Санкт-Петербурга дахил олуб.

