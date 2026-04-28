Ҹәнаб Путин илә ҝөрүшдән сонра медиаја ачыглама верән Әрагчи: АБШ Ирана гаршы тәҹавүздә һеч бир мәгсәдинә наил олмады

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири Сејјид Аббас Әрагчи Русија Президенти Владимир Путинлә ҝөрүшдән сонра медиаја вердији мүсаһибәсиндә вурғулајыб: АБШ-нин Ирана гаршы сон һәрби тәҹавүзү һеч бир нәтиҹә вермәјиб вә Вашингтон гаршыја гојдуғу һәдәфләрин һеч биринә чата билмәјиб.
Өлкәмизин хариҹи ишләр назири ҹәнаб Сејјид Аббас Әрагчи илк өнҹә гејд едиб: “Ҹәнаб Путинлә чох јахшы ҝөрүшүмүз олду. Бәлкә дә бир саат јарымдан чох давам етди. Бүтүн мөвзулар – һәм икитәрәфли мүнасибәтләрдә, һәм реҝионал мәсәләләрдә, һәмчинин мүһарибә вә АБШ режими илә сионист режимин тәҹавүзү мәсәләсиндә әтрафлы шәкилдә мүзакирә вә арашдырылды. Һәмчинин ики өлкә арасында әмәкдашлыглар диггәтә алынды вә чох јахшы идејалар ирәли сүрүлдү.
Һазырда әмәкдашлыг үчүн чох јахшы зәминләр мөвҹуддур. Ҹәнаб Путин дә билдирди ки, тәкҹә Русија дејил, инди бүтүн дүнја Иран халгыны АБШ гаршысында ҝөстәрдикләри дирәнишә вә бу гејри-бәрабәр вә әдаләтсиз мүһарибәдә газандыглары гәләбәјә ҝөрә тәгдир едир. Биз бу мүһарибә бојунҹа Рус достларымызын дәстәјинә ҝөрә тәшәккүр едирик вә Иран Ислам Республикасынын јени шәраитдә Русија илә стратежи мүнасибәтләри вә стратежи тәрәфдашлығы давам етдирмәк ирадәсини бәјан едирик.
