Санкт-Петербургда ҹәнаб Владимир Путин илә Сејјид Аббас Әрагчи арасында ҝөрүшдә нәләр данышылды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Федерасијасынын һөрмәтли президенти Владимир Путин Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири вә ону мүшаијәт едән һејәти гәбул едәркән билдириб: Иран халгы өз суверенлији уғрунда ҹәсарәтлә вә гәһрәманҹасына мүбаризә апарыр. Русија үмид едир ки, Иран халгы бу чәтин мәрһәләни ҝеридә гојаҹаг вә сүлһ бәргәрар олаҹаг.
Русија Гәрби Асијада мүмкүн олан ән гыса мүддәтдә сүлһүн тәмин едилмәси үчүн бүтүн сәјләрини сәфәрбәр едәҹәк.
Сејид Аббас Әрагчи Русија Федерасијасынын Президентинин бујурдугларына әлавә олараг билдириб: Москва илә Теһран арасында мүнасибәтләр стратежи әмәкдашлыг характери дашыјыр вә бундан сонра да ҝүҹләндириләҹәк.
Ҹәнаб Әрагчи Путин ҹәнаблары илә ҝөрүшүнүн әввәлиндә билдирибләр: “Али Рәһбәрин вә президент доктор Мәсуд Пезешкианын сизә сәмими саламларыны чатдырырам.”
Путин ҹәнаблары билдирибләр: “Өтән һәфтә Али Рәһбәрин (Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеи) мәктубуну алдым.
Сиздән хаһиш едирәм ки, Ајәтуллаһ Хаменеинин месажына ҝөрә мәним ән сәмими тәшәккүрүмү чатдырасыныз вә тәсдиг едәсиниз ки, Русија, Иран кими, стратежи мүнасибәтләрини давам етдирмәк нијјәтиндәдир.
Она сағламлыг вә уғурлар арзулајырам.
Биз чох үмид едирик ки, јени рәһбәрин рәһбәрлији алтында Иран халгы ҹәсарәтинә вә мүстәгиллијини горумаг ирадәсинә архаланараг бу чәтин мәрһәләни ҝеридә гојаҹаг вә сүлһә наил олаҹаг.
Бизим тәрәфдән, сизин вә реҝион халгларынын марагларына ујғун олан һәр шеји бу сүлһә ән гыса заманда наил олмаг үчүн едәҹәјик.”
