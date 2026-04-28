Алманија канслери Фридрих Мертс БМТ-дә чыхыш етди: Иран АБШ-и тәһгир едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Алманијанын хариҹи ишләр назири Јоһанн Вадефул базар ертәси Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатындан Иранла бағлы мүнагишәнин һәлли вә Һөрмүз боғазынын јенидән ачылмасы үчүн даһа фәал рол ојнамасыны истәјиб.
Алманија канслери Фридрих Мертс исә чыхышында билдириб ки, Иран ҝөзләнтиләрдән даһа үстүн нәтиҹә ҝөстәриб.
Мертс АБШ-нин Иран әразисинә һүҹумуну писләмәдән гејд едиб ки, Иран рәһбәрлији мөвҹуд мүнагишәдә Америка Бирләшмиш Штатларыны тәһгир едир.
