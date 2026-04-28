Ајәтуллаһ Ежеи: Шәһид Лариҹани инкишафјөнлү идарәетмәдә вә ганунвериҹиликдә проблемләри һәлл едән шәхс иди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәһкәмә системинин рәһбәри Гулам Һүсејн Мөһсени Ежеи Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби олмуш Әли Лариҹанинин шәһадәтинин 40-ҹы ҝүнү мүнасибәтилә сосиал шәбәкәдә јазыб: Шәһид Лариҹани инкишафјөнлү идарәетмәдә, дәрин дүшүнҹәли мәдәнијјәт саһәсиндә, һәртәрәфли тәһлүкәсизлик јанашмасында вә ганунвериҹиликдә проблемләри һәлл едән шәхс кими сечилирди.
Һөҹҹәтүлислам вәл-мүслимин Мөһсени Ежеи базар ҝүнү ахшам шәхси сәһифәсиндә гејд едиб: “Әзиз шәһидимиз Әли Лариҹани һәгигәтән дә шиә мәрҹәијјәтинин вә фәгиһләр нәслиндән олан ингилаби философ иди вә сијасәт аләминдә надир узагҝөрәнлик вә зәка саһиби иди.”
О әлавә едиб: “О, һеч вахт вилајәт Рәһбәринин ҝөстәришләрини лагејд олмајын вә сонда үммәтин Рәһбәри, шәһид имам Сејид Әли илә мәһшур олду. Аллаһ она рәһмәт еләсин ки, онун иткиси һеч нә илә долдурулмајаҹаг бир бошлугдур.”
Мәһкәмә системинин рәһбәри билдириб: “Аллаһа говушмуш бу Аллаһ бәндәсинин әрбәининдә (40- ҝүнү) онун хатирәсини еһтирамла јад едирик.”
О вурғулајыб ки, бу халг һеч вахт өз шәрәфли шәһидләринин ганындан кечмәјәҹәк вә бу террор актлары онларын полад ирадәсиндә ән кичик сарсынты белә јаратмајаҹаг.
