Шејх Нәим Гасим: Дүшмән чыхылмаз вәзијјәтдәдир, силаһымызы тәһвил вермәјәҹәјик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливан Шиәләринин Һизбуллаһ Мүгавимәт Һәракатынын Баш Катиби дүшмәнин чыхылмаз вәзијјәтә дүшдүјүнү вурғулајараг билдириб ки, һөкумәт сионист режимлә бирбаша данышыглар апармамалыдыр.
Ҹәнаб Шејх Нәим Гасим бәјанатында гејд едиб ки, дүшмән далана дирәниб, мүгавимәт исә ҝүҹлү вә давамлыдыр, онун мәғлуб едилмәси исә мүмкүн дејил.
Ливан Шиәләринин Һизбуллаһ Мүгавимәт Һәракатынын Баш Катиби даһа сонра дејиб: “Бирбаша данышыглары гәти шәкилдә рәдд едирик вә Игтидар саһибләри (Ливанда) билмәлидирләр ки, онларын фәалијјәти нә Ливанын, нә дә өзләринин хејринә олаҹаг. Һакимијјәт Ливанын һүгуглары вә бу өлкәнин әрази бүтөвлүјү илә бағлы ҝүзәштә ҝедәрәк өз јолуну давам етдирә билмәз. Буна ҝөрә дә Игтидар халга тәрәф гајыдараг халгын һөкумәтинә чеврилмәлидир.”
О, вурғулајыб: “Һөкумәтин мәсулијјәтләриндән бири дүшмән Исраил илә бирбаша данышыглары дајандырмалы вә үчүнҹү тәрәфләрин васитәси илә апарылан данышыглара гајытмалыдыр.”
Шејх Нәим Гасим ҹәнаблары сон олараг вурғулајыб ки, мүгавимәтин силаһы тәҹавүзләрә гаршы мүбаризә вә өз мөвҹудлуғуну горумаг үчүндүр вә Һизбуллаһ силаһдан, еләҹә дә өзүнүмүдафиә һүгугундан ҝери чәкилмәјәҹәкләр.
Sizin rəyiniz