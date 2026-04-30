ИИР Ҝөмрүк Комитәсинин Сәдри: Иран вә Азәрбајҹан арасында сәрһәд әмәкдашлығы гәнаәтбәхшдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ҝөмрүк Комитәсинин сәдри Фәруд Әсҝәри билдириб ки, Әрдәбил вилајәтинин шималында јерләшән сәрһәд Биләсувар Муған ҝөмрүјүнә автомобилләрин бурахылышы үчүн иҹазә верилиб вә Иранла Азәрбајҹан Республикасы арасында сәрһәд әмәкдашлығы гәнаәтбәхш сәвијјәдәдир.
Әсҝәри Биләсувар Муған ҝөмрүјүнә сәфәри вә рајон рәһбәрләри илә ҝөрүшү заманы гејд едиб: Бу ҝөмрүк өлкәнин стратежи кечид мәнтәгәләриндән биридир вә сон инкишафлар, еләҹә дә бу рајонда азад игтисади зонанын мөвҹудлуғу онун инкишаф потенсиалыны артырыр.
О, Иран Ислам Республикасы илә Азәрбајҹан Республикасы арасында сәрһәд әмәкдашлығына тохунараг билдириб: Һәтта мүһарибә шәраитиндә белә гоншу өлкәләрлә һеч бир проблем јашанмајыб, әксинә, реал дәстәк вә јахшы әмәкдашлыг мүшаһидә олунуб.
Әсҝәри әлавә едиб: Мүһарибәнин илк ҝүнләриндә мүәјјән гысамүддәтли чәтинликләр олса да, гыса мүддәтдә арадан галдырылыб вә бу сәрһәддә нәинки кечид азалмајыб, әксинә, һәмин ҝүнләрдә Азәрбајҹан Республикасы гәбул имканларынын артырылмасына көмәк едиб ки, бу да тәгдирәлајигдир.
