Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ президентинин Иранла бағлы сон тәһдидләринә вә иддиаларына тохунан танынмыш америкалы нәзәријјәчи вә аналитик Вашингтондакы Исраил лоббисини онун "саһиби вә ағасы" кими тәсвир етди вә онун фикринҹә, АБШ-ы Иранла сонсуз мүһарибәјә апармајаҹаг.
Чикаго Университетинин сијаси елмләр профессору вә дүнјанын апарыҹы нәзәријјәчиләриндән бири олан Ҹон Миршајмер тәгаүдчү орду забити вә АБШ хариҹи сијасәт аналитики Даниел Дејвислә "Дееп Диве" подкастында мүсаһибәсиндә деди: "Ирана ҝәлдикдә, билмәли олдуғунуз илк шеј, исраиллиләрин вә АБШ-дакы Исраил лоббисинин әсасән Трампын "саһибләри" олмасыдыр вә онлар нә етмәк истәсәләр, Трамп она әмәл етмәлидир. Лакин ејни заманда, Трампын әсас әмәлијјат үсулу шиддәтлә вә тәһдидлә данышмаг, башга сөзлә һај-күј салмаг вә ејни заманда әлиндә кичик бир чубуг тутмагдыр."
Иранла бағлы исә, биз Иран мәсәләсини һәлл етмәмишик, јенидән (һүҹум етмәкдән) данышырыг. Бәс Трамп хариҹи сијасәт ҹәбһәсиндә неҹә уғур газаныб? Чикаго Университетинин профессору вурғулајыб ки, Трампын 2025-ҹи илдәки хариҹи сијасәт ҝөстәриҹиләринә бахсаныз, бу, һеч дә тәсирли дејил: “Дүшүнүрәм ки, о, Исраилин Баш назири Бенјамин Нетанјаһуну сакитләшдирмәлидир. О, Нетанјаһуја вә тәрәфдарларына ешитмәк истәдикләрини демәлидир, чүнки дедијим кими, онлар она “саһибдирләр”. Трамп “Өнҹә Америка” президенти дејил, әксинә, онун приоритети “Өнҹә Исраил”-дир. Амма, ејни заманда, о, бизи бөјүк бир мүһарибәјә сүрүкләмәк истәмир. Беләликлә, бу сөзләр олдугҹа “бош”дур."
