Нефт һәлә дә ҝеосијаси ҝәрҝинлијин мәркәзиндәдир \ Венесуела президентинин оғурланмасы АБШ-ын Нефт сөвдасындан ирәли ҝәлди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-нин Латын Америкасында јерләшән Венесуелаја наркотик гачагмалчылығы бәһанәси илә һүҹумундан сонра бир аналитик сајтында дүнјада ән бөјүк нефт еһтијатларына малик өлкәләр барәдә һесабат јајымланыб. Сијаһыда Венесуела биринҹи, Иран исә үчүнҹү јердә гәрарлашыб.
АБШ президенти Доналд Трамп билдириб ки, Николас Мадуронун — Венесуела президентинин — оғурланмасы илә нәтиҹәләнән һәрби әмәлијјатдан сонра Вашингтон Венесуеланын нефт еһтијатларына нәзарәти әлә алаҹаг вә АБШ ширкәтләрини бу өлкәнин зәифләјән нефт сәнајесинә инвестисија гојмаға дәвәт едәҹәк.
Бәрпа олунан енержи мәнбәләри сүрәтлә инкишаф етсә дә, нефт глобал енержи тәләбатынын өдәнилмәсиндә һәлә дә апарыҹы ролуну горујуб сахлајыр.
Дүнјанын ән бөјүк нефт еһтијатларынын әһәмијјәтли һиссәси Нефт Ихраҹ Едән Өлкәләр Тәшкилатына (ОПЕҸ) үзв дөвләтләрин, хүсусилә Гәрби Асија реҝионунун пајына дүшүр. Сәудијјә Әрәбистаны, Иран, Ираг, Күвејт вә Бирләшмиш Әрәб Әмирликләри бу реҝионун глобал нефт базарындакы үстүн мөвгејини мөһкәмләндирир.
Sizin rəyiniz