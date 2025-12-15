Ҝенерал-мајор Мусәви: Һава Һүҹумундан Мүдафиә габилијјәтинин давамлы вә даими тәкмилләшдирилмәси өлкәнин приоритетләриндән биридир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләрин Баш Гәрарҝаһ рәиси Хатәмүл-Әнбија (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Бирҝә Һава Һүҹумундан Мүдафиә Базасына сәфәри заманы вурғулады: Иран Ислам Республикасынын һава һүҹумундан мүдафиә габилијјәтинин давамлы вә даими тәкмилләшдирилмәси өлкәнин приоритетләриндән биридир.
Ҝенерал-мајор Сејид Әбдүлрәһим Мусәви Хатәмүл-Әнбија (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Бирҝә Һава Һүҹумундан Мүдафиә Базасына сәфәри заманы мүхтәлиф бөлмәләри зијарәт едәркән вә ҝөрүлән тәдбирләри нәзәрдән кечирәркән Иран Ислам Республикасынын һава һүҹумундан мүдафиә габилијјәтинин тәкмилләшдирилмәси сәјләринә тохунараг деди: Бу ҝүн һава һүҹумундан мүдафиә саһәсиндәки јолдашларымызла бирликдә олмаг вә өлкәнин Һава Һүҹумундан Мүдафиә габилијјәтинин тәкмилләшдирилмәси үчүн онларын ҝөрдүјү тәдбирләрин вә сәјләрин неҹә ирәлиләдијини нәзәрдән кечирмәк үчүн бир фүрсәт јарадылыб.
Ҝенерал-мајор Мусәви деди: "Һава Һүҹумундан Мүдафиә саһәсиндәки јолдашларымыз сон бир нечә ајда һәгигәтән дә сәдагәт вә фәдакарлыгла, билик, тәҹрүбә вә бөјүк сәјләриндән истифадә едәрәк өлкәнин һава һүҹумундан мүдафиә габилијјәтләринин ҝүҹләндирилмәси саһәсиндә чох бөјүк вә әһәмијјәтли аддымлар атыблар ки, бу да тәгдирәлајигдир."
