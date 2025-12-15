Ишғалчы Исраил режиминин Гәзза вә Иордан чајынын гәрб саһилинә һава вә гуру һүҹумлары давам едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ејни заманда Исраил режиминин гырыҹылары вә артиллерија бөлмәләри Гәззанын мүхтәлиф әразиләрини һәдәфә алыб. Нәтиҹәдә бир сыра фәләстинли сакинләр шәһид олуб вә еләҹә јаралананлар вар. Бунунла јанашы, ишғалчы Исраил ордусунун һәрбчиләри Иордан чајынын гәрб саһилиндә јерләшән шәһәр вә кәндләрә гаршы ҝенишмигјаслы рејдләрини давам етдирибләр.
Мәлумата ҝөрә, Исраил артиллеријасы һәмчинин әл-Бәриҹ гачгын дүшәрҝәсинин шимал һиссәсини атәшә тутуб. Режимин һәрби ҝәмиләри исә Гәзза шәһәринин саһил золағыны ҝүлләбаран едиб.
Јерли мәнбәләр билдирибләр ки, һүҹумлар фонунда гачгын дүшәрҝәләриндә һуманитар вәзијјәт даһа да ағырлашыб. Ҝүҹлү јағышлар вә әлверишсиз һава шәраити нәтиҹәсиндә көһнәлмиш чадырларын дағылмасы артыг бөһран вәзијјәтиндә олан һуманитар дуруму даһа да писләшдириб.
