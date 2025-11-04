  1. Ana səhifə
Сионист режимин Ливанын ҹәнубуна авиазәрбәси нәтиҹәсиндә јашајыш еви партладылыб. Шәһид вә јаралылар вардыр

4 noyabr 2025 - 13:03
Xəbər kodu: 1746447
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Ејни вахтда баш верән һүҹумда сионист пилотсуз тәјјарәси сәрһәддәки Ајта әл-Шәаб шәһәриндә дә бир мотосиклети һәдәфә алыб, даһа бир вәтәндаш Шәһид олуб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мәјадин билдирир ки, ишғалчы сионист режими Ливанын Мес әл-Ҹәбәлдәки Крум әл-Мәраһ бөлҝәсинә сызараг әразидәки бир јашајыш мәнзили партладыб.

Ливан Сәһијјә Назирлијинин мәлуматына ҝөрә, дүнән сионист пилотсуз тәјјарәләри ҹәнубдакы Әл-Дувејр шәһәриндә бир мүлки автомобили һәдәфә алыб, бир вәтәндаш Шәһид олуб, једди нәфәр јараланыб.

Ејни вахтда баш верән һүҹумда сионист пилотсуз тәјјарәси сәрһәддәки Ајта әл-Шәаб шәһәриндә дә бир мотосиклети һәдәфә алыб, даһа бир вәтәндаш Шәһид олуб.

