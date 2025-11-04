Сионист режимин Ливанын ҹәнубуна авиазәрбәси нәтиҹәсиндә јашајыш еви партладылыб. Шәһид вә јаралылар вардыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мәјадин билдирир ки, ишғалчы сионист режими Ливанын Мес әл-Ҹәбәлдәки Крум әл-Мәраһ бөлҝәсинә сызараг әразидәки бир јашајыш мәнзили партладыб.
Ливан Сәһијјә Назирлијинин мәлуматына ҝөрә, дүнән сионист пилотсуз тәјјарәләри ҹәнубдакы Әл-Дувејр шәһәриндә бир мүлки автомобили һәдәфә алыб, бир вәтәндаш Шәһид олуб, једди нәфәр јараланыб.
Ејни вахтда баш верән һүҹумда сионист пилотсуз тәјјарәси сәрһәддәки Ајта әл-Шәаб шәһәриндә дә бир мотосиклети һәдәфә алыб, даһа бир вәтәндаш Шәһид олуб.
