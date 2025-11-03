Әфганыстанын Мәзар-шәриф шәһәриндә баш верән зәлзәлә нәтиҹәсиндә Ҝөј Мәсҹидин бәзи һиссәләри дағылыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИГНА - Бејнәлхалг Гуран Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, бу ҝүн сәһәр саатларында Әфганыстанын шималында баш верән 6,3 бал ҝүҹүндә зәлзәлә нәтиҹәсиндә Мәзар-шәриф шәһәриндә јерләшән, Һәзрәт Әлијә (ә) мәнсуб едилән Рәвзәји Шәриф һәрәминин вә ја Ҝөј Мәсҹидин хариҹи һиссәләринә вә фасадына зәрәр дәјиб.
“РТ” каналынын вердији мәлумата ҝөрә, Рәвзәји Шәрифин тәһлүкәсизлик мәсуллары билдирибләр ки, бу ҝүн сәһәр баш верән зәлзәлә нәтиҹәсиндә һәрәмин вә ја Ҝөј Мәсҹидин бәзи хариҹи һиссәләри учуб. Онларын сөзләринә ҝөрә, мәсҹидин бир һиссә кашылары вә минарәләри дағылыб.
Мәлумата әсасән, Рәвзәји Шәрифин ҝүнбәзи вә әсас сүтунлары заһирән зәрәр ҝөрмәјиб вә саламатдыр, лакин бу барәдә мүтәхәссисләрин пешәкар рәј билдирмәси зәруридир.
Јерлы сәһијјә идарәси бу ҝүн билдириб ки, базар ертәси сәһәри Мәзар-шәриф шәһәриндә баш верән 6,3 бал ҝүҹүндә зәлзәләдә једди нәфәр һәлак олуб, 150 нәфәр исә јараланыб.
Авропа–Аралыг дәнизи Сејсмолоҝија Мәркәзи (EMSC), зәлзәләләрин тәсири барәдә мәлумат верән автоматик систем, нарынҹы хәбәрдарлыг јајыб. Бу хәбәрдарлыг әһәмијјәтли иткиләрин вә даһа ҝенишмигјаслы фәлакәтин еһтималыны ҝөстәрир.
Һәзрәт Әлинин (ә) мүбарәк һәрәми — “Ҝөј Мәсҹид”, “Рәвзәји Шәриф”, “Зијарәт Әли” вә ја “Зијарәт Сәхиј” адлары илә танынан бу мәкан Әфганыстанын Бәлх вилајәтинин шималында, Мәзаршәриф шәһәриндә јерләшир вә өлкәнин ән мүһүм тарихи абидәләриндән бири, һәмчинин Әфганыстанын шималында Новруз бајрамынын әсас мәркәзидир.
