Имам Хаменеи Һәзрәтләри: Ислам Республикасы илә АБШ арасындакы ихтилаф тактики дејил, зати вә һәгигидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 13 абан (4 нојабр - Иран ҝиров бөһраны) "Тәләбә Ҝүнү вә Глобал Һеҝемонијаја Гаршы Милли Мүбаризә Ҝүнү" әрәфәсиндә Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери, Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри Ајәтуллаһ Сејјид Әли Һүсејни Хаменеи бу ҝүн сәһәр, 3 нојабр 2025 тарихдә, минләрлә тәләбә вә 12 ҝүнлүк тәһмил олунмуш мүһарибәнин бир груп шәһид аиләләри илә кечиртдији ҝөрүшүндә Ислам Ингилабына гаршы террор вә мәкирли планларын һазырланма мәркәзи кими АБШ сәфирлијинин 4 нојабр 1979-ҹу илдә Иранлы тәләбәләрин әли илә әлә кечирилмәсинин илдөнүмүнү "Гүрур вә Гәләбә" ҝүнү вә "һеҝемон Америка һөкумәтинин әсл кимлијинин ашкар едилдији ҝүн" адландырыб.
Имам Хаменеи һәзрәтләри бу ҝүнүн милли јаддашда гејд едилмәсинин ваҹиблијини вурғулајыб вә Американын Иран халгына гаршы 19 август 1953 чеврилиши илә башлајан вә бу ҝүнә гәдәр давам едән дүшмәнчилик тарихини изаһ едәрәк билдирди: “Ислам Республикасы илә АБШ арасындакы ихтилаф, Америка илә Ислам Республикасынын ики ҹәрәјаны арасында зати ихтилаф вә марагларын тоггушмасыдыр. Јалныз Америка ләнәтләнмиш сионист режиминә дәстәјини тамамилә дајандырдығы вә һәрби базаларыны бөлҝәдән чыхардығы вә реҝионун ишләринә гарышмадығы тәгдирдә, америкалыларын Иранла әмәкдашлыг тәләби јахын ҝәләҹәкдә дејил, сонрадан нәзәрдән кечириләҹәк.”
Бу ҝөрүшдә Ајәтуллаһ Хаменеи Американын Иран халгына гаршы дүшмәнчилијинин тарихини вә 4 нојабр 1979-ҹу илдә ҹасус јувасынын (АБШ сәфирлијинин) әлә кечирилмәси кими тарих јарадан һадисәнин мигјасыны изаһ едиб вә билдириб: “Ҝәнҹләр тәрәфиндән Америка сәфирлијинин әлә кечирилмәси ики бахымдан арашдырыла биләр: "тарихи" вә "кимлик".”
Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри тарихи бахымдан, 4 нојабр 1979-ҹу или вә Иранлы тәләбәләрин Америка сәфирлијини әлә кечирмәкдәки ҹәсарәтли һәрәкәтини Иран халгы үчүн гүрур вә гәләбә ҝүнү һесаб едәрәк вурғулајыб: “Сәфирлијин әлә кечирилмәси АБШ һөкумәтинин әсл кимлијини, еләҹә дә Ислам Ингилабынын әсл һувијјәт вә маһијјәтини ајдынлашдырды.”
Ингилаб Рәһбәри "истикбар" сөзүнүн Гуран мәншәјинә истинад едәрәк ону "өзүнү үстүн ҝөрмәк" кими шәрһ едиб вә билдириб: "Бәзән бир фәрд вә ја һөкумәт өзүнү үстүн һесаб едир, лакин башгаларынын марагларына тохунмур ки, бу да бу һалда дүшмәнчилик јаратмыр. Лакин бәзән, кечмишдәки Британија һөкумәти вә бу ҝүнкү АБШ кими, милләтләрин һәјати марагларына тохунараг онларын талејини тәјин етмәк вә ја һөкумәтин ҝүҹлү олмадығы вә халгын ајыг олмадығы бир өлкәдә өзү үчүн һәрби базалар гурмаг вә ја милләтләрин нефтини вә сәрвәтләрини талан етмәк һүгугу верир. Бу, бизим дүшмән олдуғумуз вә әлејһинә шүарлар сәсләндирдијимиз "истикбар"дыр (һеҝемонија)."
Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри Американын Ислам Ингилабы илә илк гаршыдурмасыны АБШ Сенатынын дүшмәнчилик гәтнамәси адландырды вә Мәһәммәд Рзанын (Пәһләви шаһы) АБШ-а бурахылмасынын јаратдығы иҹтимаи гәзәбә тохунараг әлавә етди: “Иран халгы һисс етди ки, америкалылар Мәһәммәд Рзаны орада јерләшдирмәклә 19 август чеврилишини тәкрарламаг вә онун Ирана гајытмасы үчүн зәмин һазырламаг истәјирләр. Буна ҝөрә дә онлар гәзәблә күчәләрә чыхдылар ки, бу да тәләбәләрин иштиракы илә кечирилән нүмајишләрин вә халг һәрәкатынын бир һиссәси иди вә бу, АБШ сәфирлијинин ишғалына сәбәб олду.”
Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеи Һәзрәтләри, тәләбәләрин илкин нијјәтини ики-үч ҝүн сәфирликдә олмаг вә садәҹә Иран халгынын гәзәбини дүнјаја әкс етдирмәк адландырды вә гејд етди: “Лакин тәләбәләр сәфирликдә мәсәләнин дәринлијинин тәсәввүр едилән һәдди ашдығыны вә АБШ сәфирлијинин ингилабы мәһв етмәк үчүн суи-гәсд вә планын мәркәзи олдуғуну ҝөстәрән сәнәдләр тапдылар.”
Sizin rəyiniz