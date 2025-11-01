Миршајмер: Исраил Трамп вә АБШ-ын сијасәтләрини идарә едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата әсасән, Бејнәлхалг мүнасибәтләр нәзәријјәчиси вә Чикаго Университетинин профессору билдириб ки, Исраил лоббиси АБШ президенти, витсе-президент вә дөвләт катибини идарә едир.
Бејнәлхалг мүнасибәтләр нәзәријјәчиси вә Чикаго Университетинин профессору Ҹон Миршајмер "Азадлығы мүһакимә етмәк" програмына вердији видео мүсаһибәдә һәмвәтәнләрини Исраил лоббисинин Америка үзәриндәки доминантлығыны анламаг үчүн "Трампа, Ж.Д. Ванҹе вә Марко Рубиоја гулаг асмаға" чағырыб.
О, әлавә едиб: "Лобби (АБШ-дакы Исраил лоббиси) Рубиоја, лобби Трампа, лобби Ж.Д. Ванҹе-ә саһибдир. Садәҹә онларын дедикләринә гулаг асмаг лазымдыр. Исраил Трамп администрасијасынын марагларына зидд олан бир шеј етдикдә Исраили тәнгид едәркән ҝизли шәкилдә данышырлар."
"Нијә? Чүнки онлар баша дүшүрләр ки, Исраили тәнгид етсәләр, дәһшәтли бир бәдәл өдәјәҹәкләр", Миршајмер давам едиб. "Унутмамалысыныз ки, Ж.Д. Ванҹе АБШ президенти олмаг истәјир."
