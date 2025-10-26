Бејһәги – Фарс нәсринин бөјүк устады вә Иран тарихини әкс етдирән гијмәтли әсәрин мүәллифи

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Бејһәги даһа вә чох мәшһур китабы илә таныныр; бу китаб һәм онун адыны, һәм дә тарихи вәтәни илә бағлыдыр. Фарс нәсринин бөјүк устады, Иранын шәрәфли торпағынын бөјүк јазычысы вә тарихчиси Әбүлфәзл Бејһәги үчүн һәр ил абан ајынын 1-и (23 октјабр) Фарс нәсринин милли ҝүнү кими гејд олунур.
О, Фарс нәсринин атасы һесаб олунур вә бир чох бөјүк шәхсијјәтләр кими, һәм тарих, һәм дә әдәбијјат саһәсиндә Фарс мәдәнијјәтини зәнҝинләшдирән Бејһәги, Бөјүк Хорасан дијарындан чыхмыш вә Фарс дилинин инҹиси сајылыр.
Бејһәги, дөврүнүн ән танынмыш вә тәсирли Иран тарихчиләриндән бири олуб. О, Гәзнәви сүлаләсинин сарај мәмуру олуб, Гәзнәви һөкмдарларынын дөврүндә баш верән һадисәләри гејд етмәклә Иран тарихинин јазылмасына бөјүк төһфә вериб. “Бејһәги Тарихи” јалныз онун әсәри олмагла дејил, һәм дә ону Иран әдәбијјат тарихиндә унудулмаз гәләм саһибләриндән биринә чевириб.
Бејһәги, Мәсуд Гәзнәви һакимијјәти заманы Диване Рисаләтин катиби олуб, Әбу Суһејл Зузәнинин рәһбәрлији алтында чалышыб вә 440 Һ.г. илиндә Әзәлүл-дөвлә Әбдүлрәшид Гәзнәви султанлығы дөврүндә Диване Рисаләтин сәдри тәјин едилиб.
Нәһајәт, тәгаүд вә гоҹа јаш дөврүнә јахынлашан Бејһәги тәҹрүбәләрини ҝәләҹәк нәсилләр үчүн бөјүк бир әсәрдә топламаға гәрар вериб. 448–451 Һ.г. илләри арасында јаздығы бу китаб сонрадан “Бејһәги Тарихи” адыны алыб.
Бејһәги Тарихи әсәри јалныз Гәзнәви дөврүнүн әсас вә илкин мәнбәји олмагла кифајәтләнмир, һәм дә Сәлҹуг, Самани, Сәффари дөвләтләри вә Аббаси хәлифәләринин дөврләринә даир гијмәтли мәлуматлар тәгдим едир.
